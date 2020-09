Michael van Gerwen heeft vrijdagavond weer eens een overwinning geboekt in de Premier League. De nummer één van de wereld was tijdens de tiende speelronde in Milton Keynes met 8-6 te sterk voor Nathan Aspinall.

Van Gerwen werd in de vierde leg gebroken en kwam met 1-4 achter. De Brabander herpakte zich vervolgens en won mede dankzij een finish van honderd vier legs op rij.

Aspinall bracht de stand vervolgens weer in evenwicht, maar de Engelsman kwam een volgende break niet meer te boven. In de veertiende leg besliste Van Gerwen, die een gemiddelde van 95,33 per drie pijlen gooide, de partij met zijn eerste matchdart op 'tops'.

De drievoudig wereldkampioen verloor zijn vorige twee partijen. Afgelopen woensdag moest hij zijn meerdere erkennen in Glen Durrant (3-7) en een dag later was Gary Anderson (4-7) te sterk.

Dankzij zijn overwinning op Aspinall klimt Van Gerwen naar de tweede plaats. Hij heeft evenveel punten als Peter Wright en Anderson, maar zijn legsaldo is iets beter. Wel heeft de Nederlander vier punten achterstand op koploper Durrant.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Van Gerwen te bekijken.

Durrant boekt zevende overwinning

Eerder op de avond boekte Durrant tegen Gerwyn Price (8-4) zijn zevende zege in deze editie van de Premier League en rekende Anderson af met Wright: 8-5. Michael Smith sloot de tiende speelronde af met een 8-5-overwinning op Daryl Gurney.

Vanwege de coronacrisis wordt de reguliere competitie van de Premier League in twee weken afgemaakt. Bijna elke avond wordt een speelronde afgewerkt in Milton Keynes.

Donderdag viel het doek voor Rob Cross, de nummer negen van de ranglijst, op 'Judgement Night'. De overgebleven acht spelers zullen bepalen welke vier op 22 oktober naar de play-offs in Londen gaan.