Michael van Gerwen is woensdagavond in Milton Keynes zijn koppositie in de Premier League Darts weer kwijtgeraakt aan Glen Durrant. De Brabander ging tijdens de achtste speelronde met 3-7 onderuit tegen de Engelsman.

Van Gerwen hield in de beginfase van zijn partij gelijke tred met Durrant, maar in de vijfde leg werd hij gebroken door een indrukwekkende finish van 167 van 'Duzza'. De nummer één van de wereld bleef de dubbels missen, terwijl zijn opponent uitliep naar een 6-2-voorsprong.

In de negende leg overleefde Van Gerwen nog een matchdart, maar even later moest hij zich wel gewonnen geven. Zijn gemiddelde over drie pijlen was een stuk lager dan dat van Durrant: 98,18 tegenover 104,43.

Door de nederlaag heeft Van Gerwen nu twee punten achterstand op Durrant. De drievoudig wereldkampioen nam de koppositie dinsdag nog over van de mondiale nummer dertien, nadat hij de Premier League had hervat met een overwinning op Rob Cross (7-2).

Ook Jeffrey de Zwaan, die als challenger meedeed aan de achtste speelronde, ging onderuit. 'The Black Cobra' had geen schijn van kans tegen Peter Wright (1-7), die nu evenveel punten heeft als Van Gerwen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Glen Durrant te bekijken.

Premier League wordt in twee weken afgemaakt

Eerder op de avond leed Gary Anderson een pijnlijke nederlaag tegen Gerwyn Price: 1-7. Michael Smith kwam tegen Cross wel tot winst (7-3) en Daryl Gurney was met 7-5 te sterk voor Nathan Aspinall.

Vanwege de coronacrisis wordt de reguliere competitie van de Premier League de komende twee weken afgemaakt. Bijna elke avond wordt een speelronde afgewerkt in Milton Keynes.

Na de negende speelronde valt de nummer negen op de ranglijst af en bepalen de overgebleven acht spelers welke vier op 22 oktober naar de play-offs in Londen gaan.