Michael van Gerwen heeft dinsdagavond veel vertrouwen getankt bij de hervatting van de Premier League. De Nederlander was in Milton Keynes een maatje te groot voor Rob Cross (7-2).

"Ik heb lekker gespeeld", zei een tevreden Van Gerwen in gesprek met RTL 7. "Over het algemeen kan ik heel blij zijn. Natuurlijk zit er nog meer in de tank en zal het hier en daar dan beter moeten, maar ik denk dat dit wel een grote stap vooruit is."

Het vertrouwen van de 31-jarige Van Gerwen liep eind juni nog een klein deukje op toen hij op de World Matchplay al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Simon Whitlock. Hij noemde de nederlaag een "wanvertoning" en is erop gebrand om in de Premier League revanche te nemen.

Tegen Cross, de wereldkampioen van 2018, wist Van Gerwen wel weer te overtuigen. De nummer één van de wereld werd in de derde leg weliswaar gebroken, maar knokte zich direct terug en gaf daarna geen leg meer uit handen.

'Worden dagen met veel ups en downs'

Het deed Van Gerwen goed dat hij in staat was om snel weg te lopen bij Cross. Met een gemiddelde van 103,3 wist hij de 29-jarige Brit eenvoudig van zich af te houden en de koppositie in de Premier League te heroveren.

"Het geeft vertrouwen dat ik zo'n gat kan slaan. Vanuit hier kan ik verder bouwen voor de aankomende speelrondes, want het worden veel dagen met veel ups en downs", aldus Van Gerwen over het drukke speelschema van de Premier League.

"Om alles te winnen is heel lastig, maar niet onmogelijk. Ik bekijk het per dag, maar het is sowieso lekker dat ik deze gewonnen heb. De laatste keer dat ik hier stond, was het gevoel iets minder prettig (World Matchplay, red.), maar ik ben back to business."

Normaal gesproken wordt er iedere week één Premier League-speelronde afgewerkt, maar door de coronacrisis wordt de prestigieuze competitie in de komende twee weken afgemaakt in Milton Keynes. Van Gerwen speelt woensdagavond tegen Glen Durrant.