Michael van Gerwen heeft er vertrouwen in dat hij er deze week weer staat bij de hervatting van de Premier League Darts. De Brabantse nummer één van de wereld heeft de teugels aangetrokken na de blamerende uitschakeling vorige maand op de World Matchplay.

"Ik heb er naar mijn idee niet genoeg aan gedaan in de voorbereiding op de World Matchplay. Door de coronacrisis trad de verslapping een beetje toe. Maar dan nog had ik het veel beter moeten doen. Ik zakte zwaar door de ondergrens", zegt Van Gerwen dinsdag in gesprek met NU.nl.

Van Gerwen leed in de tweede ronde van de World Matchplay, die verrassend werd gewonnen door Dimitri Van den Bergh, een pijnlijke 4-10-nederlaag tegen Simon Whitlock. Een stortvloed aan analyses volgde waarin de consensus was dat de dominantie van de 31-jarige Vlijmenaar definitief voorbij is.

"Het zou kunnen dat de honger onbewust minder is geworden, maar verder is het allemaal makkelijk scoren. Ik begrijp heel goed dat ik onder een vergrootglas lig, maar mensen zijn wat dat betreft kortzichtig. Het is niet zo dat ik op dat moment al vijf wedstrijden op rij niet had gewonnen", aldus Van Gerwen.

"Ik heb de afgelopen weken veel gesproken met Vincent (van der Voort, red.) en mijn beste vriend over wat er is misgegaan en ik voel me nu een stuk lekkerder. Ik ben met mijn gezin op vakantie geweest om tot rust te komen en heb daarna elke dag volle bak getraind dus ik moet er weer klaar voor zijn."

Michael van Gerwen blameerde zich vorige maand tegen Simon Whitlock op de World Matchplay. (Foto: Pro Shots)

'Er gaan koppen rollen, maar niet die van mij'

De reguliere competitie van de Premier League wordt in de komende twee weken met bijna elke avond een speelronde zonder publiek afgemaakt in Milton Keynes, waar ook de World Matchplay en de Summer Series werden gehouden. Dartsbond PDC achtte het niet verstandig om elke week een andere stad aan te doen, zoals gebruikelijk is in de Premier League.

"Natuurlijk is het anders, maar we moeten blij zijn dat er überhaupt kan worden gedart. De PDC had tijdens de World Matchplay alles goed voor elkaar, dus we mogen zeker niet klagen. Uiteraard zou het enorm fijn zijn als er ook weer publiek kan worden toegelaten, maar dat is nu even niet anders", vertelt Van Gerwen.

"Ik kan al deze week hele goede zaken doen met het oog op plaatsing voor de play-offs. Elke wedstrijd winnen en een gemiddelde van 105 gooien zal nagenoeg onmogelijk zijn, maar ik ga voor niets minder dan de eerste plaats in de reguliere competitie en de titel. Er gaan de komende weken koppen rollen, maar niet die van mij."

Er zijn tot dusver zes speelrondes afgewerkt in de Premier League. Glen Durrant gaat aan kop met een punt voorsprong op naaste achtervolger Van Gerwen. Na de negende speelronde valt de nummer negen op de ranglijst af en bepalen de overgebleven acht spelers welke vier er naar de play-offs gaan op 22 oktober in Londen.