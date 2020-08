Darter Wessel Nijman is dinsdag voorlopig geschorst wegens mogelijke matchfixing. De twintigjarige Noord-Hollander heeft in mei bewust een wedstrijd verloren tijdens een vriendschappelijk toernooi waarbij de spelers het vanuit hun eigen huis via een videoverbinding tegen elkaar opnamen.

Nijman ging op 14 mei met 0-4 onderuit tegen David Evans op de Modus Icons of Darts. De Darts Regulation Authority (DRA), de tuchtcommissie in het darts, kreeg al voor de partij een melding over opvallend wedgedrag en stelde na afloop een uitgebreid onderzoek in.

De Haarlemmer moet zich nu bij de DRA verantwoorden voor zijn optreden tegen Evans. Hij is tot de zaak is afgerond niet welkom bij alle DRA-gereguleerde evenementen, waaronder de toernooien bij de PDC. Het is niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt. Evans wordt nergens van verdacht.

Nijman geeft toe in de fout te zijn gegaan. "Ik wil bij deze graag in het openbaar mijn oprechte spijt betuigen en verontschuldigingen aanbieden voor de fout die ik heb gemaakt met betrekking tot het aangaan van weddenschappen en het betrokken zijn bij matchfixing", zegt hij tegen RTL 7 Darts.

"Ik werd onder druk gezet om een wedstrijd te verliezen en ik stemde ermee in dit te doen. Ik heb de overtreding toegegeven en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor en zal mijn straf aanvaarden."

Nijman geldt als beloftevolle darter

Nijman geldt als een beloftevolle darter. Hij wist weliswaar begin dit jaar op Qualifying School, geen Tourkaart te veroveren bij de PDC, maar hij maakte daarna wel bij vlagen indruk op de Development Tour en de Modus Icons of Darts, waarop hij onder meer meerdere keren won van Raymond van Barneveld.

Naast Nijman werd maandag ook Kyle McKinstry voorlopig geschorst wegens het verdenken van matchfixing. De 33-jarige Noord-Ier zou eveneens tijdens de Modus Icons of Darts bewust met 0-5 hebben verloren van Evans en op 2 mei met 1-5 van Nijman, die in dit geval geen blaam treft.

Bovendien wordt McKinstry door de DRA verweten niet optimaal mee te hebben gewerkt aan het onderzoek. Hij weigerde volgens hen namelijk een gedetailleerde telefoonrekening door te geven. McKinstry heeft in tegenstelling tot Nijman nog niet gereageerd op alle aantijgingen.

McKinstry is ook niet in het bezit van een Tourkaart bij de PDC. Hij zorgde in maart wel voor een grote verrassing door de achtste finales te halen van de UK Open, mede dankzij een zege in de eerste ronde op Fallon Sherrock, de vrouw die imponeerde op het afgelopen WK.