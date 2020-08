De reguliere competitie in de Premier League Darts wordt afgemaakt in Milton Keynes. De resterende tien speelrondes worden achter gesloten deuren afgewerkt in de Marshall Arena.

De Premier League zou na een lange onderbreking van 25 tot en met 30 augustus hervat worden met zes opeenvolgende speelrondes in Milton Keynes. De PDC had de hoop de laatste vijf speelrondes met publiek te kunnen spelen, maar dat blijkt onmogelijk. Dat betekent dat er geen speelronde wordt georganiseerd in Glasgow, Manchester, Newcastle en Sheffield.

In plaats daarvan krijgt Milton Keynes vier extra speelrondes van de Premier League, die van 3 tot en met 6 september op het programma staan. In de Marshall Arena werden onlangs ook al de Summer Series en de World Matchplay gehouden, omdat tegen de speelzaal aan een hotel is gevestigd, waardoor er een bubbel kan worden gecreëerd met de spelers en stafleden.

Het is voorlopig nog wel de bedoeling dat de play-offs op 22 oktober in de O2 Arena in Londen zijn, omdat er een kans is dat er dan wel weer fans welkom zijn bij grote dartsevenementen in Engeland. Indien dit niet het geval is, wordt één speelronde naar 2 september verplaatst en is de finaleavond op 6 september zonder publiek.

Durrant aan kop in Premier League

Er zijn tot dusver zes speelrondes geweest in de Premier League, waarvan de laatste halverwege maart was in Liverpool. Daarna kon er maandenlang niet worden gedart door de coronacrisis, al bedacht de PDC in de tussentijd wel de Home Tour, waarbij de spelers het vanuit hun eigen huis tegen elkaar opnamen.

Glen Durrant gaat na zes speelrondes aan kop in de Premier League. De Engelsman heeft een punt voorsprong op naaste achtervolger Michael van Gerwen, die de afgelopen vier jaar en in totaal vijf keer de titel veroverde en jaagt op het record van zes eindzeges van Phil Taylor.

De PDC maakte vorige maand ook alvast het speelschema van de Premier League van volgend jaar bekend. Dan zijn er niet twee speelrondes, maar is er één speelronde in Rotterdam (25 februari), begint de competitie op 4 februari in Cardiff en zijn de play-offs voor het eerst in Berlijn (27 mei).