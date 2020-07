Dimitri Van den Bergh deed zondagavond na het winnen van de World Matchplay geen enkele moeite om zijn blijdschap te verbergen. De Belg was in de finale van het prestigieuze toernooi verrassend te sterk voor Gary Anderson.

"Ineens gebeurt het en ben ik de winnaar van een majortoernooi", zei een euforische Van den Bergh tegen RTL 7. "Het is pas de eerste keer dat ik meedoe aan de World Matchplay, dus ik ben heel trots. Het enige dat ik kan zeggen is dat hard werken wordt beloond."

De 26-jarige debutant stond nooit eerder in de finale van zo'n groot dartstoernooi. Op zijn weg naar de eindstrijd rekende Van den Bergh al af met Glen Durrant, Adrian Lewis, Jamie Cullen en Nathan Aspinall, waarna hij zondagavond ook te sterk bleek voor Anderson.

Tot 7-7 ging het nog wel gelijk op in Milton Keynes, maar daarna pakte Van den Bergh drie legs op rij en liep hij weg bij Anderson. De tweevoudig wereldkampioen gaf de wedstrijd definitief uit handen door op 10-17 zijn eigen leg te verliezen.

Dimitri Van den Bergh pakte op zijn eerste World Matchplay direct de titel. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb mijn eigen droom waargemaakt'

Van den Bergh, die door zijn verrassende eindzege naar de twaalfde plek van de wereldranglijst klimt, benadrukt dat hij van ver komt. "Ik heb aan iedereen thuis laten zien dat, als je in jezelf gelooft en er hard voor werkt, je dromen kunnen uitkomen", aldus 'The Dreammaker', zoals de bijnaam van Van den Bergh luidt.

"Het heeft voor mij zeven jaar geduurd en nu ben ik ineens majorkampioen. Ook al mochten er geen fans bij zijn en was het allemaal iets anders dan normaal; ik heb nog altijd mijn werk moeten doen en mentaal moeten knokken. Maar het is gewoon gelukt. Ik heb mijn droom waargemaakt."

Het was het vierde jaar op rij dat er geen Nederlander in de finale van de World Matchplay stond. Vincent van der Voort kwam deze editie het verst met zijn kwartfinaleplek, terwijl favoriet Michael van Gerwen al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.