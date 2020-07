Dimitri Van den Bergh heeft zondagavond verrassend de World Matchplay op zijn naam geschreven. De Belgische debutant was in de finale met 18-10 te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

De 26-jarige Van den Bergh en de 23 jaar oudere Anderson waren in het eerste deel van de eindstrijd behoorlijk aan elkaar gewaagd. De Schot nam tweemaal een break voorsprong, maar telkens herstelde zijn opponent het evenwicht in de daaropvolgende leg. In de twaalfde leg deed 'The Dreammaker' dat zelfs met een finish van 170.

Vervolgens trok Van den Bergh het initiatief naar zich toe. Hij kwam met 9-7 voor en won vanaf 10-8 mede dankzij fraaie finishes van 124 en 132 vijf legs op een rij. Anderson, die in 2018 de World Matchplay won, pakte daarna nog twee legs en zag zijn tegenstander de partij beslissen met dubbel zestien.

Van den Bergh liet een gemiddelde van 98,31 per drie pijlen noteren, terwijl Anderson daar een gemiddelde van 92,81 tegenover stelde. Ook op de dubbels was de Belg een stuk scherper dan de mondiale nummer acht: 45 tegenover 33,33 procent.

Voor Van den Bergh betekent het zijn eerste titel op een majortoernooi. De nummer 26 van de wereldranglijst stond ook voor het eerst in de finale van een groot dartstoernooi. Twee jaar geleden stond hij al wel in de eindstrijd van de German Darts Masters, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Mensur Suljovic.

Van den Bergh klopte ook Lewis en Durrant

Voor Anderson was het zijn eerste individuele finaleplaats op een tv-toernooi sinds de Grand Slam of Darts in 2018, toen hij verloor van Gerwyn Price. Wel won hij medio vorig jaar samen met zijn landgenoot Peter Wright de World Cup of Darts.

Eerder in het toernooi rekende Van den Bergh ook af met Glen Durrant, Adrian Lewis, Jamie Cullen en Nathan Aspinall. Durrant was in de kwartfinales in een zinderend gevecht nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vincent van der Voort, de laatst overgebleven Nederlander in het toernooi.

Voor Michael van Gerwen viel het doek afgelopen dinsdag al. De nummer één van de wereld ging in de tweede ronde roemloos ten onder tegen Simon Whitlock (4-11).

De World Matchplay, het grootste dartstoernooi na het WK, verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er was geen publiek welkom in de Marshall Arena. Daar werden vorige week ook de Summer Series georganiseerd, het eerste evenement na de hervatting van het darts.