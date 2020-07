Gary Anderson heeft zich zaterdagavond voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van de World Matchplay. De tweevoudig wereldkampioen was bij de laatste vier in een thriller met 18-16 te sterk voor Michael Smith.

Anderson en Smith maakten er een spannend gevecht van in Milton Keynes. De Schot nam een 7-3-voorsprong, maar zijn opponent knokte zich terug en bracht de stand bij 9-9 in evenwicht.

Mede dankzij een fraaie finish van 128 liep Anderson vervolgens uit naar 14-9, maar daarna had hij moeite om de dubbels te vinden. Smith profiteerde en won zes legs op rij. Uiteindelijk moest er een verlenging aan te pas komen en daarin trok 'The Flying Scotsman' alsnog aan het langste eind.

De 49-jarige Anderson haalde twee jaar geleden ook de eindstrijd van de World Matchplay en won toen van Mensur Suljovic. De 29-jarige Smith bereikte vorig jaar de finale in Blackpool, waarin hij verloor van Rob Cross.

Voor Anderson is het zijn eerste individuele finaleplaats op een tv-toernooi sinds de Grand Slam of Darts in 2018, toen hij verloor van Gerwyn Price. Wel won hij medio vorig jaar samen met zijn landgenoot Peter Wright de World Cup of Darts.

Durrant of Van den Bergh tegenstander in finale

In de eindstrijd van de World Matchplay neemt Anderson het op tegen Glen Durrant of Dimitri Van den Bergh. Zij staan later op de avond tegenover elkaar. Durrant was in de kwartfinales in een thriller verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vincent van der Voort.

Voor Michael van Gerwen viel het doek afgelopen dinsdag al. De nummer één van de wereld ging in de tweede ronde roemloos ten onder tegen Simon Whitlock (4-11).

De World Matchplay, het grootste dartstoernooi na het WK, verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena. Daar werden vorige week ook de Summer Series, het eerste evenement na de hervatting van het darts, georganiseerd.