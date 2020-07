Vincent van der Voort heeft alsnog excuses aangeboden voor het incident met scheidsrechter Kirk Bevins tijdens zijn verloren kwartfinale vrijdag op de World Matchplay tegen Glen Durrant (18-16). De Noord-Hollander haalde tijdens en kort na de partij verbaal uit naar de arbiter, maar besefte na het zien van de beelden dat hij fout zat.

Van der Voort gooide bij een 12-9-voorsprong de pijl na het missen van een dubbel uit frustratie onderhands in het bord. Die belandde in de single 1, waardoor hij een dubbel overhield, maar Bevins rekende die score niet mee. Van der Voort was het daar niet mee eens en maakte na een korte woordenwisseling een wegwerpgebaar.

'The Dutch Destroyer' werd vervolgens gebroken waardoor Durrant terug kon komen in de wedstrijd en uiteindelijk ook wist te winnen. Van der Voort was kort na de uitschakeling nog steeds woedend op Bevins en schold hem bij het verlaten van het podium uit terwijl hij met een beschuldigende vinger naar hem wees. Ook voor de camera was hij niet mild over diens rol.

Een aantal uur na de partij ging Van der Voort op Twitter door het stof. "Nu ik de beelden heb gezien en met mensen heb gesproken, moet ik alsnog mijn excuses aanbieden aan de scheidsrechter. Ik dacht dat hij klaagde omdat ik op de oche stapte toen ik de laatste in de single 1 gooide en daarom reageerde ik. Maar het probleem was dat ik niet goed gooide, en dat weet ik nu ook."

'Dat blijft iets tussen hem en mij'

Van der Voort gaf Bevins in een eerste reactie tegenover RTL7 nog een beetje de schuld van de nederlaag. "Ik kreeg door het incident een paar errors in mijn hoofd en toen werd het lastig. Het gevoel bekroop me dat me onrecht werd aangedaan", sprak hij.

De Purmerender moet door zijn uitbarsting vrezen voor een sanctie. De kans is namelijk groot dat dartsbond PDC een onderzoek gaat instellen naar het incident. Van der Voort wilde niet zeggen wat hij naar Bevins, die eerder dit toernooi Dimitri Van den Bergh strafte voor eenzelfde vergrijp, had geroepen.

"Dat ga ik hier niet herhalen. Dat blijft iets tussen hem en mij. Over een eventuele klacht van de PDC tegen mij maak ik me niet zo druk, dat is geen probleem. Die heb ik in het verleden al zo vaak gehad, er kan er wel eentje bij", vertelde hij schouderophalend.

Van der Voort keek even later op Twitter dus vooral naar zichzelf. "Ik raakte uit mijn concentratie en daar profiteerde Durrant van. Hij kon zo terugkomen in de wedstrijd en dat heeft hij goed gedaan. Ik wens hem succes in de halve finale tegen Dimitri."