Vincent van der Voort is er vrijdag niet in geslaagd om zich voor het eerst te plaatsen voor de halve finales van de World Matchplay. De Noord-Hollander verloor in de kwartfinales na een zinderend gevecht met nipt 16-18 van Glen Durrant.

Van der Voort stond bijna de hele wedstrijd op een voorsprong. Hij begon geweldig en sloeg meteen een gat van drie legs (4-1) en breidde de score in het vervolg in eerste instantie alleen maar uit (8-4 en 10-5).

'The Dutch Destroyer' leek daarna iets meer last te krijgen van de zenuwen. Hij liet mede doordat hij opeens ontzettend veel pijlen miste op de dubbel Durrant terugkomen tot 14-14 en bij 15-15 volgde een zenuwslopende tiebreak.

Van der Voort moest daarin Durrant breken, maar die bleef dankzij een formidabele 85- en 115-finish zijn eigen legs behouden en forceerde bij 17-16 zelf de beslissende break en trok dus uit geslagen positie alsnog aan het langste eind.

De Purmerender was na afloop woedend op scheidsrechter Kirk Bevans. Dat had te maken met een incident bij 12-9 toen Evans een pijl van Van der Voort in de single 1 niet telde omdat hij bij het werpen al op de oche zou hebben gestaan.

Van der Voort verraste Chisnall en Gurney

Van der Voort kan ondanks de zure nederlaag tegen Durrant terugkijken op een goed toernooi. Hij verraste in de eerste ronde Dave Chisnall en in de tweede ronde Daryl Gurney en haalde zo voor het eerst sinds 2009 de kwartfinales, nadat hij bij zijn laatste vijf deelnames telkens werd uitgeschakeld in de eerste ronde.

Durrant neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Dimitri Van den Bergh, die vrijdag op overtuigende wijze met 16-12 won van Adrian Lewis en voor het eerst de halve finales bereikte van een major. De andere halve finale gaat eveneens op zaterdag tussen Gary Anderson en Michael Smith.

Van der Voort was de laatst overgebleven Nederlander. Michael van Gerwen blameerde zich in de tweede ronde tegen Simon Whitlock (4-11) en Jermaine Wattimena (tegen Krzysztof Ratajski) en Jeffrey de Zwaan (tegen Durrant) strandden al in de eerste ronde.

De World Matchplay verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena, waar vorige week ook de Summer Series werden georganiseerd, het eerste evenement na de hervatting van het darts.