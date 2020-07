Gary Anderson heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de World Matchplay. De tweevoudig wereldkampioen versloeg Simon Whitlock met 16-12. Eerder op de avond rekende Michael Smith in een lastige partij af met de Pool Krzysztof Ratajski: 16-13.

De 49-jarige Anderson begon goed aan zijn partij tegen de twee jaar oudere Whitlock en had al gauw een break voorsprong te pakken. De Australiër leek zijn achterstand via een finish van 120 in de dertiende leg ongedaan te maken, maar vervolgens liep de Schot uit naar 10-6.

Whitlock, in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen, wilde echter niet van opgeven weten en knokte zich terug tot 10-10. Daarna trok 'The Wizard of Oz' nog slechts twee legs naar zich toe en maakte Anderson, die op de dubbels maar liefst 35 van zijn 51 pogingen miste, het alsnog af.

De 29-jarige Smith en de veertien jaar oudere Ratajski waren behoorlijk aan elkaar gewaagd in de Marshall Arena. 'Bully Boy' nam weliswaar meteen een break voorsprong, maar zijn opponent herstelde het evenwicht mede door een finish van 128.

Tot en met 9-9 ging het vervolgens gelijk op, waarbij Ratajski enkele fraaie finishes van 161 en 139 liet noteren. Smith raakte daar niet van onder de indruk en liep uit naar 14-9. 'The Polish Eagle' knokte zich nog terug tot 15-13, maar in de daaropvolgende leg moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de winnende pijlen van Smith te bekijken.

Van der Voort laatst overgebleven Nederlander

In de halve eindstrijd nemen Anderson en Smith het tegen elkaar op. Vrijdag worden de andere twee kwartfinales gespeeld. Daarin speelt Vincent van der Voort, de enig overgebleven Nederlander in het toernooi, tegen Glen Durrant en bindt Adrian Lewis de strijd aan met Dimitri Van den Bergh.

Voor Van Gerwen viel het doek afgelopen dinsdag. De nummer één van de wereld ging roemloos ten onder tegen Whitlock (4-11). Ook Danny Noppert werd in de tweede ronde uitgeschakeld, door Lewis. Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan strandden beiden in de openingsronde.

De World Matchplay, het grootste dartstoernooi na het WK, verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena. Daar werden vorige week ook de Summer Series, het eerste evenement na de hervatting van het darts, georganiseerd.