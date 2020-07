Vincent van der Voort had zelf ook niet verwacht dat hij woensdagavond op de World Matchplay veel te sterk zou zijn voor Daryl Gurney. De Nederlander won met liefst 11-5 van de Brit en staat voor het eerst sinds 2009 in de kwartfinales van het prestigieuze dartstoernooi.

"Dit had ik niet zien aankomen", bekende een blije Van der Voort bij RTL 7. "Als ik win, is dat meestal net aan. Dan moet ik me echt in de wedstrijd vastbijten. Nu kwam ik 5-0 voor en dat maakte me nerveus, want dan mag je niet meer verliezen."

'The Dutch Destroyer' verloor weliswaar de zesde en de zevende leg in Milton Keynes, maar een serieuze comeback van Gurney - de nummer zeven op de PDC Order of Merit - bleef uit. Van der Voort liep uit naar 10-2 en gooide de wedstrijd op 10-5 in het slot.

Volgens de 44-jarige Van der Voort, die in de eerste ronde al verrassend te sterk was voor Dave Chisnall, is het toernooiformat in zijn voordeel. "Als ik één wedstrijd op een dag moet spelen, kan ik van iedereen winnen. Op de ProTour duren die dagen lang en daar heeft mijn lijf moeite mee. Nu voel ik me nog steeds prima."

Vincent van der Voort rekende verrassend eenvoudig af met Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Veel mensen hebben me in het verleden onderschat'

Door de uitschakeling van Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan (beiden eerste ronde), Michael van Gerwen en Danny Noppert (tweede ronde) is Van der Voort de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Hij wil nog niet te veel nadenken over een eventuele eindzege, maar acht zichzelf niet kansloos.

"Vooral in de eerste vier of vijf legs tegen Gurney speelde ik geweldig en heb ik laten zien waar ik toe in staat ben als ik fit en in vorm ben", zei Van der Voort bij Online Darts TV.

"Zo veel mensen hebben me in het verleden onderschat en hadden daar achteraf spijt van. Daryl is waarschijnlijk nu een van hen. Ik kan het toernooi misschien wel winnen, maar dan alleen als ik hetzelfde laat zien als in de vorige wedstrijden."

Van der Voort neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Glen Durrant, die woensdag nog afrekende met wereldkampioen Peter Wright. De World Matchplay, die vorig jaar werd gewonnen door Rob Cross, duurt nog tot en met zondag.