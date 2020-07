Vincent van der Voort heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales World Matchplay door met groot machtsvertoon te winnen van Daryl Gurney (11-5). Danny Noppert was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Adrian Lewis (7-11).

Van der Voort vloog uit de startblokken tegen Gurney, de nummer zeven van de wereld. Hij kwam meteen op een comfortabele 5-0-voorsprong omdat hij vooral ijzersterk was in het finishen. Hij zat lange tijd boven een dubbelpercentage van 70.

'The Dutch Destroyer' zag daarna Gurney het gat verkleinen tot 5-2, maar liep vervolgens op overtuigende wijze uit naar 10-2. Hij liet zijn tegenstander, mede doordat hij een matchdart miste, in het restant nog terugkomen tot 10-5, maar maakte het toen alsnog af.

Van der Voort verraste maandag in de eerste ronde ook al Dave Chisnall (10-6). Hij werd bij zijn laatste vijf deelnames telkens uitgeschakeld in de eerste ronde en staat nu voor het eerst sinds 2009 in de kwartfinales van de World Matchplay.

De mondiale nummer 33 neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Glen Durrant, die woensdag in een rare partij met 11-8 te sterk was voor wereldkampioen Peter Wright. Hij maakte in eerste instantie een 1-4-achterstand ongedaan, verspeelde daarna een 7-4-voorsprong (7-8), maar pakte de laatste vier legs.

Ook Van den Bergh naar kwartfinales

Noppert kon zijn stunt van maandag in de eerste ronde tegen Gerwyn Price geen goed vervolg geven tegen Lewis. Hij noteerde slechts een gemiddelde van 87 punten, ruim tien punten lager dan de veel constanter gooiende Lewis.

'Noppie' bleef dankzij een aantal hoge finishes wel lang in de wedstrijd. Het ging tot 6-6 gelijk op, maar daarna slaagde Lewis er wel in om zijn derde break op rij te verzilveren en gunde hij Noppert alleen bij 6-10 nog een leg.

Lewis stuit vrijdag in de kwartfinales op Dimitri Van den Bergh, die woensdag na een 5-8-achterstand met 11-9 afrekende met Joe Cullen. Donderdag worden de eerste kwartfinales, Krzysztof Ratajski-Michael Smith en Simon Whitlock-Gary Anderson, afgewerkt.

Van der Voort is de enig overgebleven Nederlander. Michael van Gerwen blameerde zich dinsdag in de tweede ronde tegen Simon Whitlock (4-11) en Jermaine Wattimena (tegen Krzysztof Ratajski) en Jeffrey de Zwaan (tegen Durrant) strandden al in de eerste ronde.

De World Matchplay verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena, waar vorige week ook de Summer Series werden georganiseerd, het eerste evenement na de hervatting van het darts.