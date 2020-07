Vincent van der Voort heeft zich woensdag met groot machtsvertoon geplaatst voor de kwartfinales World Matchplay. De Zuid-Hollander won in de tweede ronde met ruime cijfers van Daryl Gurney: 11-5.

Van der Voort vloog uit de startblokken tegen Gurney, de nummer zeven van de wereld. Hij kwam meteen op een comfortabele 5-0-voorsprong omdat hij vooral ijzersterk was in het finishen. Hij zat lange tijd boven een dubbelpercentage van 70.

'The Dutch Destroyer' zag daarna Gurney het gat verkleinen tot 5-2, maar liep vervolgens op overtuigende wijze uit naar 10-2. Hij liet zijn tegenstander in het restant mede doordat hij een matchdart miste nog terugkomen tot 10-5, maar maakte het toen alsnog af.

Van der Voort verraste maandag in de eerste ronde ook al Dave Chisnall (10-6). Hij werd bij zijn laatste vijf deelnames telkens uitgeschakeld in de eerste ronde en staat nu voor het eerst sinds 2009 in de kwartfinales van de World Matchplay.

De mondiale nummer 33 neemt het donderdag in de kwartfinales op tegen Peter Wright en Glen Durrant. Die en Danny Noppert-Adrian Lewis en Dimitri Van den Bergh-Joe Cullen zijn de overige drie partijen in de tweede ronde die woensdag worden gespeeld.

Van der Voort en Noppert zijn de enig overgebleven Nederlanders. Michael van Gerwen blameerde zich dinsdag in de tweede ronde tegen Simon Whitlock (4-11) en kwam voor het vierde jaar op rij niet voorbij de kwartfinales.