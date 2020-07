Vincent van der Voort heeft zich woensdag met groot machtsvertoon geplaatst voor de kwartfinales World Matchplay. De Zuid-Hollander won in de tweede ronde met ruime cijfers van Daryl Gurney: 11-5.

Van der Voort vloog uit de startblokken tegen Gurney, de nummer zeven van de wereld. Hij kwam meteen op een 5-0-voorsprong omdat hij vooral ijzersterk was in het finishen. Hij zat lange tijd boven een dubbelpercentage van 70.

'The Dutch Destroyer' zag daarna Gurney het gat verkleinen tot 5-2, maar liep vervolgens op overtuigende wijze uit naar 10-2. Hij liet zijn tegenstander in het restant mede doordat hij een matchdart miste nog terugkomen tot 10-5, maar maakte het toen alsnog af.

Van der Voort verraste maandag in de eerste ronde ook al Dave Chisnall (10-6). Hij werd bij zijn laatste vijf deelnames telkens uitgeschakeld in de eerste ronde en staat nu voor het eerst sinds 2009 in de kwartfinales van de World Matchplay.

