Michael van Gerwen is teleurgesteld in zichzelf na de verrassende uitschakeling op de World Matchplay in Milton Keynes. De Brabantse nummer één van de wereld werd dinsdag in de tweede ronde vernederd door Simon Whitlock: 4-11.

"Dit was gewoon een wanvertoning van mezelf. Ik gooide veel te slap, niets liep op een gegeven moment. Dit mag me simpelweg niet overkomen", zei Van Gerwen hoofdschuddend voor de camera van RTL7.

Van Gerwen kende een desastreus begin van de wedstrijd en verloor de eerste vijf legs (0-5). Hij verzuimde daarna meerdere keren om de achterstand terug te brengen tot twee legs en moest bij 4-8 definitief het hoofd buigen.

"Ik kreeg na 0-5 alsnog behoorlijk wat kansen, maar ik miste zoveel dubbels en dat kan ik alleen maar mezelf aanrekenen. Hij gooide een leuke wedstrijd, maar ik had zeker vijf of zes legs meer moeten pakken", aldus Van Gerwen.

Michael van Gerwen krabt op zijn hoofd tijdens de partij tegen Simon Whitlock. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Laatste paar jaar helaas niet mijn toernooi'

Van Gerwen was voorafgaand aan het duel nog vol zelfvertrouwen, omdat hij precies wist hoe hij Whitlock moest bespelen. Hij had sinds 2016 niet verloren van de Australiër, maar daar kwam dinsdag op pijnlijke wijze verandering in.

"Bij Simon weet je dat als hij een goed gevoel krijgt, hij steeds beter gaat gooien. Ik had hem nooit dat gevoel moeten geven. Ik liet na om hem in de slotfase nog onder druk te zetten en dan houdt het op."

Van Gerwen presteert de laatste jaren matig op de World Matchplay. Hij won de major in 2015 en 2016, maar strandde daarna achtereenvolgens in de kwartfinales, eerste ronde, tweede ronde en nu opnieuw in de tweede ronde.

"De laatste paar jaar is dit helaas niet mijn toernooi. Ik ga morgen naar huis en dan zal ik dingen rechtzetten. Dit was niet wat ik van mezelf had verwacht. Het moet de volgende keer echt stukken beter."