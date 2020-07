Michael van Gerwen is dinsdag roemloos uitgeschakeld in de tweede ronde van de World Matchplay. De Brabantse nummer één van de wereld blameerde zich tegen Simon Whitlock: 4-11.

Van Gerwen mocht geen moment aanspraak maken op een plek in de kwartfinales. Hij begon dramatisch aan de wedstrijd en verloor merkwaardig genoeg de eerste vijf legs (0-5). Na drie legs stond hij op een dramatisch gemiddelde van 76 punten en na vijf legs op 86 punten.

'Mighty Mike' ging daarna in scorend opzicht beter spelen. Hij brak Whitlock, die steeds ruim boven een gemiddelde van 100 punten bleef gooien, drie keer op rij. Even zo vaak wist hij de break niet te verzilveren, waardoor het verschil nooit kleiner dan drie legs werd.

Van Gerwen incasseerde bij 4-8 de genadeklap. Hij miste toen vier pijlen op de dubbel om Whitlock voor de vierde achtereenvolgende keer te breken, waarna de Australiër zijn eigen leg behield en vervolgens de eerste zege sinds 2016 op Van Gerwen veiligstelde.

Van Gerwen laatste jaren matig op World Matchplay

Van Gerwen, die vorige week nog twee titels pakte op de Summer Series, presteert de laatste jaren matig op de World Matchplay. Hij won de major in 2015 en 2016, maar strandde daarna in achtereenvolgens de kwartfinales, eerste ronde, tweede ronde en nu dus opnieuw de tweede ronde.

De overige twee Nederlanders in de tweede ronde, Danny Noppert en Vincent van der Voort, komen woensdag in actie tegen respectievelijk Adrian Lewis en Daryl Gurney. Jermaine Wattimena (tegen Krysztof Ratajski) en Jeffrey de Zwaan (tegen Glen Durrant) strandden al in de eerste ronde.

De World Matchplay verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena, waar vorige week ook de Summer Series, het eerste evenement na het stilliggen van het darts, werden georganiseerd.