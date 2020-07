Vincent van der Voort denkt dat zijn verrassende zege op Dave Chisnall (10-6) in de eerste ronde van de World Matchplay mede het gevolg is van de eenmalige verhuizing van de major naar Milton Keynes. De Noord-Hollander is fel tegenstander van Blackpool.

"Het is daar zo verschrikkelijk heet. Iemand met gezond verstand organiseert daar geen toernooi. Er is daar niets van enige frisse lucht in het hele gebouw. Dat maakt het heel moeilijk om er te spelen. Voor mij is het daar een nachtmerrie", zei een uitgesproken Van der Voort tegen toernooisponsor Betfred.

De World Matchplay werd vanaf het ontstaan van het evenement in 1994 elk jaar gehouden in de iconische Winter Gardens in Blackpool, maar kon daar dit jaar niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. De Marshall Arena in Milton Keynes bood uitkomst door het hotel dat zich naast de hal bevindt.

"Blackpool is na Barnsley (speellocatie voor de Players Championships, red.) de lelijkste plaats ter wereld. Ze moeten de Winter Gardens gewoon platgooien en opnieuw opbouwen, zodat het wel geschikt is voor sport en wij daar ons beroep op een normale manier kunnen uitoefenen."

'In tien à vijftien jaar niet zo goed gevoeld'

Van der Voort plaatste zich achter gesloten deuren in de Marshall Arena voor het eerst sinds 2011 voor de tweede ronde van de World Matchplay. Hij werd bij zijn laatste vijf deelnames - in Blackpool dus - telkens meteen uitgeschakeld. Woensdag in de tweede ronde wacht Daryl Gurney.

"Dit is een mooie opsteker, omdat ik niet wist waar ik stond. Mijn spel vorige week op de Summer Series viel echt zwaar tegen. Het was in het begin nog wat onwennig, maar bij 5-5 dacht ik dat ik echt wel een kans had om te winnen. Het was wel jammer dat ik het publiek tegen me had", grapte Van der Voort.

"Ik heb mij in tien à vijftien jaar niet zo goed gevoeld. Ik heb door het stilliggen van het darts vier maanden in mijn eigen bed kunnen slapen en hoewel de rugpijn nog wel aanwezig is, heb ik er wel veel minder last van. Ik hoop nu wat constanter te worden, maar dat bereik je met trainen en dat is voor mij lastig."