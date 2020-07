Danny Noppert denkt dat hij in staat is om de World Matchplay te winnen. De Fries was maandag in de eerste ronde verantwoordelijk voor een daverende stunt door Gerwyn Price met 10-7 te verslaan.

"Waarom zou ik dit toernooi niet kunnen winnen? Ik kan iedereen verslaan als ik mijn topniveau haal. Ik ben erg trots op deze zege, maar ik wil nu ook doorpakken", zei Noppert voor de camera van RTL 7.

Noppert profiteerde optimaal van een mindere dag van Price, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 90 punten. Hij maakte het nog wel even spannend door bij 9-6 vier matchdarts te missen, maar klaarde in de daaropvolgende leg alsnog de klus.

"Hij speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, maar ik had ook het gevoel dat ik rond een gemiddelde van 70 stond te gooien. Ik kon het ook niet afmaken, maar op het einde gelukkig wel. De winst is het allerbelangrijkste", aldus Noppert.

Gerwyn Price kijkt teleurgesteld na het missen van een dubbel tegen Danny Noppert. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Noppert kocht huis van prijzengeld

Noppert kent een sterk laatste jaar. Hij haalde in november knap de finale van de World Series Finals (nederlaag tegen Michael van Gerwen) en ontpopte zich in de maanden erna tot de nummer twee van Nederland op de wereldranglijst.

"Ik ben een blij man. Ik heb onlangs van het geld dat ik heb verdiend met darts een huis gekocht en dat geeft ontzettend veel voldoening. Dat soort dingen werken motiverend om nog meer uit mijn carrière te halen."

"Het betekent veel voor me dat ik mijn eerste overwinning op de World Matchplay te pakken heb. We zullen zien wat er verder deze week gaat gebeuren. Ik kijk ernaar uit om het woensdag in de tweede ronde op te nemen tegen Adrian Lewis."