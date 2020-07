Vincent van der Voort heeft zich maandag voor het eerst sinds 2011 geplaatst voor de tweede ronde van de World Matchplay. De Noord-Hollander won in de eerste ronde op overtuigende wijze met 10-6 van Dave Chisnall.

Van der Voort kwam sterk uit de startblokken met als gevolg een comfortabele 3-0-voorsprong, maar hij verspeelde ook meteen weer die marge, waardoor de stand na de eerste twee pauzes in evenwicht was: 5-5.

'The Dutch Destroyer' nam bij 6-6 opnieuw afstand van Chisnall. Hij brak zijn tegenstander eerst met een knappe 101-finish en trok vervolgens ook de daaropvolgende drie legs en daarmee de zege naar zich toe.

Van der Voort werd bij zijn laatste vijf deelnames aan de World Matchplay telkens uitgeschakeld in de eerste ronde. Zijn beste prestatie op het prestigieuze toernooi is een kwartfinaleplaats in 2009.

Na Michael van Gerwen (tegen Brendan Dolan) is Van der Voort de tweede Nederlander in de tweede ronde. Jermaine Wattimena (tegen Krysztof Ratajski) en Jeffrey de Zwaan (tegen Glen Durrant) strandden afgelopen weekend in de eerste ronde.

De World Matchplay verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena, waar vorige week ook de Summer Series, het eerste dartsevenement na de coronapauze, werden georganiseerd.