Danny Noppert heeft maandag voor een enorme stunt gezorgd in de eerste ronde van de World Matchplay door te winnen van titelfavoriet Gerwyn Price (10-7). Ook Vincent van der Voort verraste met een zege op Dave Chisnall (10-6).

Noppert profiteerde optimaal van een mindere dag van Price, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 90 punten. Hij gooide zelf met name in de openingsfase erg sterk en stond vrijwel constant op een break voorsprong.

'Noppie' leek met drie breaks op rij bij 4-4 een beslissend gat van vier legs (9-5) te hebben geslagen, maar mede doordat hij vier matchdarts miste liet hij Price terugkomen tot 9-7. In de daaropvolgende leg beloonde hij zichzelf echter alsnog.

Noppert bereikte in zijn tweede deelname voor het eerst de tweede ronde van de World Matchplay. Price daarentegen werd voor de vierde achtereenvolgende keer al uitgeschakeld in de eerste ronde van het prestigieuze toernooi.

Gerwyn Price kijkt teleurgesteld na het missen van een dubbel tegen Danny Noppert. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van der Voort beëindigt slechte reeks

Van der Voort begon tegen Chisnall eveneens prima met als gevolg een comfortabele 3-0-voorsprong, maar hij verspeelde ook meteen weer die marge, waardoor de stand na de eerste twee pauzes in evenwicht was: 5-5.

'The Dutch Destroyer' nam bij 6-6 opnieuw afstand van Chisnall. Hij brak zijn tegenstander eerst met een knappe 101-finish en trok vervolgens ook de daaropvolgende drie legs en daarmee de overwinning naar zich toe.

Van der Voort plaatste zich voor het eerst sinds 2011 voor de tweede ronde van de World Matchplay. Hij strandde bij zijn laatste vijf deelnames telkens in de eerste ronde, maar was in 2009 wel een keer kwartfinalist.

Vincent van der Voort balt zijn vuist na het winnen van een leg tegen Dave Chisnall. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Drie Nederlanders in tweede ronde

Noppert neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen Adrian Lewis, die nipt met 11-9 te sterk was voor Steve Beaton en Van der Voort stuit op dezelfde dag op Daryl Gurney, die met 10-5 afrekende met Ricky Evans.

Behalve Noppert, Van der Voort en Gurney verzekerde ook Joe Cullen zich van de tweede ronde. Hij versloeg na een thriller outsider Ian White met 13-12 en treft woensdag de winnaar van de partij tussen Nathan Aspinall en Dimitri Van den Bergh.

Na Michael van Gerwen (winst op Brendan Dolan) zijn Noppert en Van der Voort de tweede en derde Nederlander in de tweede ronde. Jermaine Wattimena (tegen Krysztof Ratajski) en Jeffrey de Zwaan (tegen Glen Durrant) verloren wel in de eerste ronde.

De World Matchplay verhuisde dit jaar vanwege de coronacrisis eenmalig van Blackpool naar Milton Keynes. Er is geen publiek welkom in de Marshall Arena, waar vorige week ook de Summer Series werden georganiseerd.