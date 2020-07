Jeffrey de Zwaan maakt zich niet zo druk over dat hij zal zakken op de wereldranglijst na zijn kansloze 3-10-nederlaag zondag tegen Glen Durrant in de eerste ronde van de World Matchplay in Milton Keynes. De Zuid-Hollander moest een halvefinaleplaats verdedigen.

"Natuurlijk zal ik wat plaatsen in moeten leveren, maar daar ga ik nu nog niet mee rekenen als ik toernooien speel. Eerst herstellen en aan het einde van het jaar gaan we kijken hoe en wat", zei De Zwaan voor de camera van RTL 7.

De Zwaan kreeg vorig jaar last van zijn schouder. Hij bleek een verkalking van een pees in zijn schouder te hebben waardoor hij die amper kon optillen. Hij liet zich tijdens de coronapauze opereren en is nu weer pijnvrij.

"Ik geef het allemaal wat tijd om weer terug te keren op topniveau. We moeten niet vergeten dat ik pas 24 jaar oud ben. Ik heb nog zo'n lange periode te gaan. We gaan vrolijk door naar de volgende wedstrijd", aldus De Zwaan.

Jeffrey de Zwaan in actie tegen Glen Durrant. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Dacht dat ik niet zo slecht stond te spelen'

De Zwaan stuntte twee jaar geleden met een plek bij de laatste vier, maar hij had zondag niets in te brengen tegen Durrant. Hij pakte nog wel de openingsleg, maar zag daarna zijn ontketende tegenstander in rap tempo weglopen.

"Aan het begin dacht ik echt dat ik nog niet eens zo slecht stond te spelen, maar op een gegeven moment was het 3-7 en ga je de break in en zeg je tegen jezelf: wat moet ik hier nou tegen doen?", aldus De Zwaan.

"Mijn eerste pijl zat heel vaak een heel stuk boven de triple en de eerste pijl is heel erg belangrijk voor mij. Ik kreeg hem er gewoon niet lekker in. Het ging verder helemaal niet zo slecht, maar ik kreeg geen kans."

De Zwaan stond na het WK voor het eerst in de top twintig van de wereldranglijst, maar hij moet na de World Matchplay vrezen dat hij buiten de top dertig valt. Danny Noppert is momenteel achter Michael van Gerwen de beste Nederlander.