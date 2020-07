Jeffrey de Zwaan is er zondag niet in geslaagd om de tweede ronde van de World Matchplay te bereiken. De Zuid-Hollander had in zijn openingspartij in Milton Keynes weinig in te brengen tegen Glen Durrant: 3-10. Ook Rob Cross werd direct uitgeschakeld.

De 24-jarige De Zwaan liep al snel achter de feiten aan, nadat hij in de derde leg werd gebroken en met 4-1 achter kwam. 'The Black Cobra' maakte één break achterstand ongedaan, maar pakte vervolgens nog maar één leg.

Durrant liet een fraai gemiddelde van 106,93 per drie pijlen noteren, terwijl De Zwaan daar 95,14 tegenover stelde. Op de dubbels was de Nederlander niet scherp, want hij miste zeven van zijn tien pogingen.

Twee jaar geleden haalde De Zwaan nog de halve finales van de World Matchplay. Door zijn uitschakeling in de eerste ronde zal hij flink zakken op de wereldranglijst. Hij bezet momenteel de 21e plaats op de Order of Merit.

Durrant, die vorig jaar de halve eindstrijd haalde bij de World Matchplay, neemt het in zijn volgende partij op tegen regerend wereldkampioen Peter Wright. De Schot ontsnapte aan uitschakeling tegen de Portugees José de Sousa. Wright keek lang tegen een achterstand aan, maar won uiteindelijk met 10-8.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Glen Durrant te bekijken.

Cross laat zich verrassen door Clemens

Behalve voor De Zwaan viel ook voor Cross het doek in de openingsronde. De wereldkampioen van 2018 liet zich met 8-10 verrassen door de Duitser Gabriel Clemens. Mensur Suljovic haalde ternauwernood wel de tweede ronde. De Oostenrijker rekende in een thriller af met Jamie Hughes (12-10) en speelt in zijn volgende partij tegen Michael Smith, die Jonny Clayton met 10-3 kansloos liet.

De Zwaan was de tweede Nederlander die werd uitgeschakeld in Milton Keynes. Zaterdag viel het doek voor Jermaine Wattimena, die verloor van Krzysztof Ratajski (4-10). Michael van Gerwen bereikte met een zege op Brendan Dolan (10-7) wel de tweede ronde. Vincent van der Voort en Danny Noppert komen maandag voor het eerst in actie.

De World Matchplay vindt vanwege het coronavirus plaats zonder publiek. Het 'WK van de zomer' wordt eenmalig gehouden in Milton Keynes in plaats van de Winter Gardens in Blackpool.

De World Matchplay geldt na het WK en de Premier League als het belangrijkste toernooi op de dartskalender. Voor de winnaar ligt er 150.000 pond (zo'n 165.00 euro) klaar. Het toernooi duurt tot en met volgende week zondag. Vorig jaar ging de titel naar Rob Cross. Van Gerwen (2015 en 2016) is de enige Nederlandse winnaar.