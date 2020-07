Michael van Gerwen baalt van zijn stroeve start op de World Matchplay in Milton Keynes. De Brabantse nummer één van de wereld worstelde zich zaterdag in de eerste ronde met de nodige moeite langs Brendan Dolan: 10-7.

"Ik had mezelf voor de wedstrijd voorgenomen om me niet te ergeren aan zijn spel en saaie houding. En toch liet ik het naar mijn bolletje stijgen. Dat mag me niet overkomen. Ik moet daar professioneel mee omgaan en dat deed ik slecht", zei een zelfkritische Van Gerwen tegen RTL7.

Van Gerwen slaagde er achter gesloten deuren geen moment in om Dolan zijn wil op te leggen. Hij stond - weliswaar tegen de verhouding in - bij de eerste pauze op een 4-1-voorsprong, maar liet daarna zijn tegenstander terugkomen tot 5-5 en 7-7 en nam pas in de slotfase afstand.

"Dat ik een gemiddelde van boven de 100 gooide is raar maar waar. Ik speelde helemaal niet lekker, dus dan is het vechten. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik na 4-1 niet heb doorgedrukt. Maar goed, ik heb wel gewoon gewonnen en dat moet ik meenemen naar de volgende ronde. De winst is het belangrijkste."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na het pakken van een leg tegen Brendan Dolan. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Concurrentie ligt sowieso wel wakker van me'

Van Gerwen, die in de afgelopen drie jaar voortijdig werd uitgeschakeld op de World Matchplay, neemt het dinsdag in de tweede ronde op tegen Simon Whitlock, die zaterdag wel een sterke indruk maakte met een relatief eenvoudige 10-4-zege op Ryan Joyce.

"Ik weet dat de concurrentie niet wakker zal liggen van mijn optreden, maar die liggen sowieso wel wakker van me, maak je niet druk. Die hebben al heel wat slapeloze nachten van me gehad", vertelde Van Gerwen met een glimlach.

"Simon is een fantastische speler die al veel mooie dingen heeft laten zien in zijn carrière, maar ik heb een geweldige onderlinge balans tegen hem. Dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. Maar laat ik vooropstellen dat het tegen hem beter moet dan vandaag. Twee dagen rust en dan weer knallen."