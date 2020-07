Jermaine Wattimena is zaterdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Matchplay. De Nederlandse darter was in de lege Marshall Arena niet opgewassen tegen de als dertiende geplaatste Krzysztof Ratajski: 4-10 in legs.

De 32-jarige Wattimena begon met een break aan de partij, maar verloor daarna vier legs op rij. De nummer 23 van de Order of Merit, de wereldranglijst in het darts, kwam nog terug tot 3-4, maar won vervolgens nog maar één leg.

Ratajski (43) maakte indruk met een gemiddelde van 107,5 punten per drie pijlen en raakte ook 50 procent van zijn dubbels (10 uit 20). Wattimena kwam tot een gemiddelde van 96,5.

De World Matchplay vindt vanwege het coronavirus plaats zonder publiek. Het 'WK van de zomer' is ook eenmalig in Milton Keynes in plaats van in de Winter Gardens in Blackpool.

In de eerste wedstrijd van het toernooi won Simon Whitlock met 10-4 van de Engelsman Ryan Joyce. De Australiër is in de tweede ronde de tegenstander van de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en de Noord-Ier Brendan Dolan, die later op zaterdag gespeeld wordt. Jeffrey de Zwaan, Vincent van der Voort en Danny Noppert zijn de overige Nederlanders die in actie zullen komen.

De World Matchplay geldt na het WK en de Premier League als het belangrijkste toernooi op de dartskalender. Voor de winnaar ligt er 150.000 pond (zo'n 165.00 euro) klaar. Het toernooi duurt tot en met volgende week zondag. Vorig jaar ging de titel naar Rob Cross. Van Gerwen (2015 en 2016) is de enige Nederlandse winnaar.