De World Matchplay gaat zaterdag van start onder totaal andere omstandigheden dan voorheen. Het prestigieuze toernooi is door de coronacrisis eenmalig verhuisd van Blackpool naar Milton Keynes en vindt plaats achter gesloten deuren. "Het voelde net alsof je in een gevangenis zat."

Geen iconische Winter Gardens en 3.500 toeschouwers, maar de daarbij schril afstekende Marshall Arena en nul toeschouwers. Het is allemaal nodig om een bubbel te creëren voor de spelers en het overige personeel en zo besmettingen te voorkomen, maar toch, de World Matchplay voelt niet als de World Matchplay.

"Dat is het op papier wel, maar het is in geen enkel opzicht te vergelijken met voorgaande edities. Het is niet dat Blackpool nou zo geweldig is, maar de Winter Gardens heeft een enorme uitstraling en dat maakte de World Matchplay uniek", zegt Arjan van der Giessen, die namens RTL 7 een van de weinige journalisten is die aanwezig is in Milton Keynes.

"Alles wat darts zo leuk maakt, de heisa in de zaal en het spel tussen het publiek en de spelers maar ook tussen de spelers zelf, valt nu allemaal weg. Ik noem geen namen, maar sommige spelers fluisteren nog weleens als hun tegenstander op een belangrijke dubbel staat, maar dat kan nu niet want de scheids hoort alles. Het wordt klinisch darten."

Jeffrey de Zwaan schreeuwt het uit na het bereiken van de halve finales van de World Matchplay in 2017. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'De PDC verdient wel een compliment'

Alle deelnemers zijn al enigszins gewend aan de nieuwe omstandigheden, want vorige week werd eveneens in de Marshall Arena de Summer Series gehouden. Toen met bijna alle 128 Tour-kaarthouders en in plaats van op een podium op verschillende borden. De spelers mochten behalve voor de wedstrijden niet het daarnaast gelegen hotel uit.

"Het voelde net alsof je in een gevangenis zat, maar dat waren nou eenmaal de omstandigheden. Toch was het fijn dat we weer konden beginnen met darten", aldus Jeffrey de Zwaan, die veel prijzengeld heeft te verdedigen de komende week omdat hij twee jaar geleden voor een grote verrassing zorgde met een halvefinaleplaats.

"De PDC verdient wel een compliment, want ze hadden alles top geregeld. Er komt heel wat bij kijken om een dergelijk evenement te organiseren met al die regeltjes. Je zag aan het toernooi van Novak Djokovic dat het ook zomaar kan misgaan en dan krijg je alle ellende over je heen", voegt Michael van Gerwen toe.

Michael van Gerwen viert een van zijn titels op de Summer Series. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Van Gerwen op elk toernooi de favoriet'

De World Matchplay geldt na het WK en de Premier League als het belangrijkste toernooi op de dartskalender. Bijna elk jaar komen de grote namen bovendrijven - Phil Taylor is recordhouder met liefst zestien titels en draagt mede daarom de naam van de trofee - maar dat zal dit jaar zomaar eens anders kunnen zijn.

"Van Gerwen is op elk toernooi waaraan hij meedoet de favoriet en dat is dit keer niet anders. Het is alleen de vraag hoe hij omgaat met alles. Bij een hoge finish gaat hij normaal flink tekeer. Dan wordt hij de Hulk. En als dat gebeurt, dan kan je als tegenstander zijnde wel de pijlen opbergen. Ik weet niet of hij dat nu ook kan opbrengen", vertelt Van der Giessen.

"Sommige spelers zijn juist ook gebaat bij een rustige omgeving. Dan denk ik aan iemand als Ian White, een van de betere spelers op de vloer, maar misschien ook Danny Noppert. Al hebben de Nederlanders op Van Gerwen na wel lastig geloot. Ik verwacht dat er twee, hooguit drie Nederlanders doorgaan naar de tweede ronde."