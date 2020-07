Michael van Gerwen is vol vertrouwen dat hij voor het eerst sinds vier jaar weer eens de titel pakt op de World Matchplay. De Brabantse nummer één van de wereld heeft een goed gevoel overgehouden aan de Summer Series van vorige week.

"Ik heb daar twee dagzeges behaald en dat was ook het doel. Eentje was ik aan mijn stand verplicht en twee zou mooi zijn. Vooral met de overwinning op de openingsdag was ik blij. Daarmee zei ik toch zoiets van: hé jongens, ik ben er weer!", zegt Van Gerwen in gesprek met NU.nl.

Van Gerwen kende wel een teleurstellend slot van de Summer Series. Hij werd op de laatste twee dagen in de tweede en eerste ronde uitgeschakeld en dat terwijl hij na zijn tweede dagzege nog had geroepen dat hij de concurrentie alleen Michael had laten zien, en 'Mighty Mike' en 'het beest' nog achter de hand had.

"Misschien doelde ik niet op dat toernooi, maar laat ik het hier zien op de World Matchplay... Dat soort dingen horen er een beetje bij. Je moet niet alles te letterlijk nemen. Ik ben er door geen tegenstander op aangesproken. Ik denk ook niet dat ze dat durven. Ze hebben wel stoute schoenen, maar niet zo stout."

"Ik kijk gewoon wel met een prima gevoel terug op de Summer Series. Natuurlijk hoopte ik op de laatste twee dagen op een beter resultaat, maar of ik er in de halve finales of eerste ronde uitvlieg, doet er voor mij niet toe. Ik kom om te winnen. Met minder neem ik geen genoegen."

Michael van Gerwen boekte bij de PDC Summer Series twee dagzeges. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Vroege uitschakelingen op World Matchplay steken niet'

Van Gerwen presteerde de laatste paar jaar matig op de World Matchplay. Hij won het 'WK van de zomer', zoals de bijnaam van het prestigieuze evenement luidt, in 2015 en 2016, maar strandde daarna telkens in een voortijdig stadium.

"Dat steekt niet. Ik heb de afgelopen jaren wat pech gehad met de loting omdat ik spelers trof die op dat moment in een bloedvorm waren. Ik wil de beker nu weer meenemen naar huis en neerzetten in mijn prijzenkast, waar hij thuishoort."

"Deze editie is uiteraard wel een beetje anders doordat het in een andere stad plaatsvindt en er geen publiek welkom is, maar dat hoeft voor mij niet per se een nadeel te zijn. Ik gooi ook op de vloer vaak fantastische wedstrijden, maar het zal wel even wennen zijn."

Van Gerwen neemt het zaterdag op de openingsdag in de eerste ronde op tegen Brendan Dolan. De World Matchplay is vanwege de coronacrisis eenmalig verhuisd van Blackpool naar de Marshall Arena in Milton Keynes, waar ook de Summer Series werden georganiseerd.