Er vindt dit jaar toch geen speelronde van de Premier League Darts plaats in Rotterdam. De prestigieuze competitie wordt vanaf eind augustus afgemaakt in Groot-Brittannië.

Er zou op 25 en 26 maart een dubbele speelronde van de Premier League worden afgewerkt in Ahoy, maar die werd toen afgelast door de coronacrisis. Dartsbond PDC kwam vervolgens meerdere keren met een vervangende datum, maar heeft nu besloten om de spelers niet meer naar Nederland te laten reizen.

De Premier League wordt op dinsdag 25 augustus achter gesloten deuren hervat met de zevende speelronde in Milton Keynes. In de vijf dagen daarop is er ook een speelronde in de Marshall Arena, waar vorige week de Summer Series, het eerste evenement na de coronabreak, werden georganiseerd.

De PDC hoopt op 17 september tijdens de dertiende speelronde in Glasgow weer publiek toe te kunnen laten. In de weken daarop wordt er ook nog gedart in Manchester (24 september), Newcastle (1 oktober), Sheffield (15 oktober) en Londen, waar in de O2 Arena op 22 oktober de play-offs worden gehouden.

Glen Durrant gaat na zes speelrondes aan kop in de Premier League. De Engelsman heeft een punt voorsprong op naaste achtervolger Michael van Gerwen, die de afgelopen vier jaar en in totaal vijf keer de titel veroverde en jaagt op het record van zes eindzeges van Phil Taylor.

De PDC maakte woensdag ook alvast het speelschema van de Premier League van volgend jaar bekend. Dan zijn er niet twee maar één speelronde in Rotterdam (25 februari), begint de competitie op 4 februari in Cardiff en zijn de play-offs voor het eerst in Berlijn (27 mei).