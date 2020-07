Michael van Gerwen is zondag op de laatste dag van de Summer Series al in de tweede ronde uitgeschakeld. De 31-jarige darter verloor bij de vijfde Players Championship in Milton Keynes van de Zuid-Afrikaan Devon Petersen: 5-6.

Van Gerwen kwam na een 0-5-achterstand nog wel terug tot 5-5, maar de elfde en beslissende leg ging naar Petersen.

In de eerste ronde ging de nummer één van de wereld al bijna onderuit tegen de Engelsman Ryan Meikle, die een matchdart onbenut liet. Van Gerwen won vervolgens met 6-5.

De Brabander won deze week bij de terugkeer van het 'echte' darts twee titels (op woensdag en vrijdag). Op donderdag verloor hij in de derde ronde en zaterdag was de eerste ronde al het eindstation voor de drievoudig wereldkampioen.

De Nederlanders Jan Dekker, Mike van Duivenbode, Jitse van der Wal, Vincent van der Voort, Vincent van der Meer, Benito van de Pas, Niels Zonneveld, Maik Kuivenhoven, Jelle Klaasen, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes, Arjan Konterman en Jeffrey de Zwaan lagen na de eerste twee rondes ook al uit het toernooi van zondag.