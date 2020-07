Michael van Gerwen is zaterdag op de vierde dag van de PDC Summer Series al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer één van de wereld verloor in Milton Keynes met 6-3 van de Engelsman Joe Murnan, de nummer 72 op de Order of Merit.

Het is de tweede keer dat Van Gerwen in een vroeg stadium strandt op de Summer Series, die woensdag zijn begonnen. De 31-jarige Nederlander moest donderdag zijn meerdere erkennen in landgenoot Maik Kuivenhoven (5-6).

Op de andere twee speeldagen maakte Van Gerwen juist indruk door de titel te veroveren. Hij was woensdag wereldkampioen Peter Wright met 8-7 de baas in de finale en vrijdagavond versloeg hij Jose de Sousa (8-3) in de eindstrijd van het derde Players Championship.

De Summer Series is bedacht door dartsbond PDC, dat elke dag een Players Championship organiseert. Het evenement wordt achter gesloten deuren gehouden en duurt nog tot en met zondag.

Van Gerwen komt op de Summer Series voor het eerst in actie sinds de UK Open in maart. Dat was het laatste toernooi voordat het dartsseizoen werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus.