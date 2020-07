Michael van Gerwen denkt dat hij een goede kans maakt om ook de resterende twee Players Championships te winnen op de Summer Series in Milton Keynes. De Brabantse nummer één van de wereld veroverde vrijdag al zijn tweede titel van deze week.

"Ik heb de concurrentie in de afgelopen dagen Michael laten zien, maar ik heb 'Mighty Mike' en het beest nog achter de hand. Ik hoop dat ik de komende dagen nog wat meer schade kan aanrichten. Ik ben vol vertrouwen, er zit nog meer in de tank", zei Van Gerwen op een digitale persconferentie.

Van Gerwen nam met de titel van vrijdag ook revanche voor de voortijdige uitschakeling van donderdag. Hij liet zich toen in de derde ronde verrassen door landgenoot Maik Kuivenhoven, van wie hij in maart ook al de enige voorgaande onderlinge ontmoeting had verloren.

"Ik had gisteren misschien ook wel de titel gepakt als ik niet 1,5 uur hoefde te wachten op de wedstrijd tegen Maik. Ik was daar niet op voorbereid. Normaal zit er maximaal 25 minuten tussen de partijen en niemand vertelde me waarom het zo lang duurde. Maar goed, het is dan belangrijk hoe je terugkomt van zo'n nederlaag."

'Deze titels zijn leuk signaal naar concurrentie'

Van Gerwen was woensdag ook al de beste bij de hervatting van het darts. Hij imponeert vooralsnog met bij vlagen zeer hoge gemiddeldes. Zo kwam hij al in vijf partijen gemiddeld boven de 105 punten uit en miste hij tot twee keer toe de dubbel voor een negendarter.

"Natuurlijk ben ik blij met de resultaten tot dusver, maar het had ook een paar keer zomaar de andere kant op kunnen vallen. Mensen denken dat het makkelijk is om dag in dag uit te presteren, maar het is zwaar. Dat zie je aan andere wereldtoppers als Gerwyn Price en Gary Anderson, die al een paar keer vroeg zijn gestrand."

"Deze titels zijn een leuk signaal naar de concurrentie. Ik zei voorafgaand aan dit toernooi dat ik er minimaal één wilde, het doel was twee en meer zou mooi meegenomen zijn. Ik weet dat ik in staat ben om ze alle vijf te pakken, maar soms moet je realistisch zijn. En gezien mijn vorm is het realistisch dat ook de overige twee naar mij gaan."