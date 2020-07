Michael van Gerwen heeft vrijdag zijn tweede titel veroverd bij de Summer Series. De Brabantse nummer één van de wereld won na de eerste ook de derde Players Championship in Milton Keynes na een eenvoudige 8-3-zege in de finale op Jose De Sousa.

Van Gerwen kwam tegen de verrassende De Sousa, die eerder in het toernooi stuntte tegen Gerwyn Price, nog wel op een 0-2-achterstand, maar liep daarna uit naar een comfortabele 6-2-voorsprong, waarna hij zijn Portugese tegenstander nog één leg gunde.

'Mighty Mike' werd de hele dag geen moment in de problemen gebracht. Hij zegevierde in al zijn zeven partijen met minimaal twee legs verschil en noteerde in de vierde ronde tegen James Wade (107,3 punten) en in de kwartfinales tegen Chris Dobey (106,2) een zeer hoog gemiddelde.

Van Gerwen pakte woensdag bij de hervatting van het darts ook de titel op de eerste Players Championship na een 8-7-zege in de finale op Peter Wright, maar werd donderdag op de tweede Players Championship al uitgeschakeld in de derde ronde na een verrassende 5-6-nederlaag tegen landgenoot Maik Kuivenhoven.

Overige Nederlanders presteren matig

De overige Nederlanders presteerden donderdag over het algemeen matig. Jermaine Wattimena bereikte mede dankzij een knappe 6-5-overwinning op Michael Smith als enige de vierde ronde, waarin hij met 4-6 verloor van Wright.

Dartsbond PDC organiseert tot en met zondag onder de noemer Summer Series elke dag een Players Championship. Het evenement is achter gesloten deuren en spelers mogen zich alleen in de speelruimte in de MK Arena en het daarnaast gelegen hotel bevinden.