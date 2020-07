Michael van Gerwen heeft donderdag zijn perfecte start op de Summer Series geen goed vervolg kunnen geven. De Brabantse nummer één van de wereld liet zich op de tweede Players Championship in de derde ronde verrassen door landgenoot Maik Kuivenhoven.

Van Gerwen zorgde nog wel bijna voor een fraaie comeback. Hij kwam mede doordat Kuivenhoven vijf matchdarts miste in de achtste leg terug van een 2-5-achterstand tot 5-5, maar slaagde er vervolgens niet in om hem te breken in de beslissende elfde leg.

'Mighty Mike' verloor de vorige en tot donderdag enige onderlinge ontmoeting ook al van Kuivenhoven. De Naaldwijker was in maart, vlak voordat het darts werd stilgezet door de corona-uitbraak, eveneens met 6-5 te sterk in de eerste ronde van Players Championship 8.

Van Gerwen pakte woensdag bij de hervatting van het darts nog met indrukwekkende gemiddeldes meteen de titel op de eerste Players Championship. Hij won toen in de finale in een thriller met 8-7 van Peter Wright.

Dartsbond PDC organiseert tot en met zondag onder de noemer Summer Series elke dag een Players Championship. Het evenement is achter gesloten deuren en spelers mogen zich alleen in de speelruimte in de MK Arena en het daarnaast gelegen hotel bevinden.

Alle 128 deelnemers werden dinsdag negatief getest op het coronavirus. Ze hoeven tijdens de wedstrijden geen mondkapje te dragen, maar moeten zich bijvoorbeeld wel aan looproutes houden en zelf de scores bijhouden na een nederlaag.