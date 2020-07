Michael van Gerwen is niet verbaasd over het hoge niveau dat hij woensdag haalde bij de hervatting van het darts. De Brabantse nummer één van de wereld won met indrukwekkende gemiddeldes de eerste van vijf Players Championships in Milton Keynes.

"Ik wist door de trainingen in de afgelopen maanden dat de vorm er was, maar dan nog moet je dat wel laten zien tijdens de echte wedstrijden. Ik ben heel blij dat ik dat vandaag heb gedaan", zei Van Gerwen na afloop op een digitale persconferentie.

Van Gerwen noteerde in vijf van de zeven partijen een gemiddelde van boven de 102 punten per drie pijlen en toonde ook zijn mentale kracht, want in zowel de tweede ronde tegen William Borland (6-5 na 2-4 en een matchdart tegen) als de finale tegen Peter Wright (8-7 na 5-7) kwam hij terug van een achterstand.

"Ik weet niet of ik hiermee meteen een signaal heb afgegeven aan de concurrentie. Iedereen weet wel waartoe ik in staat ben. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Maar ze weten nu wel allemaal dat ik weer terug ben", aldus Van Gerwen.

'Ik kan ook de resterende toernooien winnen'

Bij de Summer Series, waar de vijf Players Championships onder vallen, worden de nodige coronamaatregelen getroffen. Zo vindt het evenement achter gesloten deuren plaats en mogen de spelers alleen in de speelruimte in de MK Arena en het daarnaast gelegen hotel komen.

"Het is niet het ideale scenario, maar ik denk dat niemand mag klagen. De PDC heeft geweldig werk verricht, alles was tot in de puntjes geregeld. Ze mogen er trots op zijn dat darts als een van de eerste sporten weer is begonnen", zei Van Gerwen.

"Het zou leuk zijn om deze week meer titels te pakken. Ik neem niet genoegen met eentje. Als ik niet verzaak, dan kan ik ook de resterende vier toernooien winnen. Ik moet er nu voor zorgen dat ik in een bepaald ritme kom en geen fouten maak. Dat is het belangrijkst."