Michael van Gerwen is woensdag uitstekend begonnen aan de hervatting van het darts. De Brabantse nummer een van de wereld won de eerste van vijf Players Championships in Milton Keynes na een 8-7-zege in de spectaculaire finale op Peter Wright.

Van Gerwen leek in de herhaling van het afgelopen WK, toen Wright hem de baas was, aanvankelijk af te stevenen op een ruime overwinning. Hij kwam op een comfortabele 5-2-voorsprong, maar kreeg het daarna nog ontzettend moeilijk.

'Mighty Mike' zag de sterk finishende Wright, die met een bril op speelde, de stand in evenwicht brengen en stond daarna zelfs op een 5-7-achterstand. Hij liet het er echter niet bij zitten en trok alsnog de laatste drie legs en daarmee de winst naar zich toe.

Van Gerwen haalde de hele dag een zeer hoog niveau. Hij noteerde in vijf van de zeven partijen een gemiddelde van boven de 102 punten, maar overleefde wel in de tweede ronde tegen William Borland (6-5) een matchdart.

De Vlijmenaar veroverde zo zijn tweede titel van het jaar. Hij was eerder op overtuigende wijze de beste op het UK Open in maart, het laatste toernooi voordat het darts werd stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19.

Kleermaker en Zonneveld stunten

De overige Nederlanders presteerden woensdag wisselvallig. Alleen Danny Noppert bereikte de kwartfinales, waarin hij kansloos verloor van Van Gerwen (0-6), die in de vijfde leg de dubbel 12 miste voor een negendarter.

Martijn Kleermaker en Niels Zonneveld zorgden nog wel vroeg in het toernooi voor een daverende stunt. Kleermaker verraste in de tweede ronde Gerwyn Price (6-5) en Zonneveld in de eerste ronde Nathan Aspinall (6-5).

Dartsbond PDC organiseert tot en met zondag onder de noemer Summer Series elke dag een Players Championship. Het evenement is achter gesloten deuren en spelers mogen zich alleen in de speelruimte in de MK Arena en het daarnaast gelegen hotel bevinden.

Alle 128 deelnemers werden dinsdag negatief getest op COVID-19. Ze hoeven tijdens de wedstrijden geen mondkapje te dragen, maar moeten zich bijvoorbeeld wel aan looproutes houden en zelf de scores bijhouden na een nederlaag.