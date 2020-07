Het darts wordt woensdag na vier maanden hervat met de Summer Series. De 128 deelnemers moeten zich aan de nodige maatregelen houden, maar daarnaast staat er ook veel op het spel. Een overzicht.

De Summer Series is het eerste dartsevenement sinds maart, toen de sport werd stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19. Dartsbond PDC organiseerde de afgelopen maanden weliswaar de Home Tour, waarop spelers het met behulp van een webcam vanuit hun eigen huis tegen elkaar opnamen, maar vanaf deze week gaat het weer om het echie.

Van woensdag tot en met zondag worden achter gesloten deuren vijf achtereenvolgende Players Championships gehouden. Plaats van handeling is de Marshall Arena in Milton Keynes. De locatie van The Masters biedt uitkomst in de coronacrisis, omdat pal naast de hal een hotel is gevestigd dat deel uitmaakt van het stadion van voetbalclub MK Dons.

De PDC kan zodoende een bubbel creëren. De spelers en staf (zoals toernooiofficials, beveiligers en productiemedewerkers) zijn alleen welkom in de speelruimte en het hotel, waarin zich ook een restaurant bevindt. Worden ze elders gezien, dan volgt waarschijnlijk uitsluiting.

De spelers en staf moesten zich dinsdag melden in het hotel. Iedereen onderging op een vooraf aangegeven tijdslot een coronatest en krijgt woensdagochtend de uitslag. Er worden in de rest van de week geen tests afgenomen, maar er lopen wel continu medisch gekwalificeerde doktoren rond die een oogje in het zeil houden.

Bij positieve test meteen uit hotel

De mensen met een negatieve uitslag ontvangen een polsband, die ze constant moeten dragen waardoor ze zich vrij kunnen bewegen binnen de bubbel. De personen met een positieve uitslag moeten meteen het hotel verlaten. Niet-Britse spelers moeten ergens in Engeland twee weken in quarantaine voordat ze teruggaan naar hun eigen land.

De spelers hoeven geen mondkapje te dragen tijdens de wedstrijden, maar moeten wel minimaal 1 meter afstand van elkaar houden. Daarvoor zijn er looproutes, een wachtplek voor als de tegenstander aan het gooien is en er is voor iedereen een eigen tafeltje waar ze hun bezittingen op kunnen leggen.

Mocht een speler zich niet aan de social distancing houden, dan kan de tegenstander een leg claimen en bij aanhoudend wangedrag zelfs de zege. Er is alleen op de twee streamingborden een scheidsrechter aanwezig. De verliezers van een wedstrijd op de overige banen moeten daarom tijdens het volgende duel op die baan de scores bijhouden.

Van de 128 Tour-kaarthouders zijn er 117 afgereisd naar Milton Keynes, zoals wereldtoppers als Michael van Gerwen, Peter Wright en Gerwyn Price. Het deelnemersveld wordt aangevuld met elf Challenge Tour-spelers. Het prijzengeld bedraagt elke dag 75.000 Britse pond (ruim 83.000 euro), de winnaar verdient 10.000 Britse pond.

De resultaten tellen mee voor de diverse rankings, waardoor spelers zich op het laatste moment nog kunnen plaatsen voor de World Matchplay eind deze maand. Er wordt daarnaast een speciale Summer Series Order of Merit opgezet en de nummer één daarvan ontvangt een ticket voor de Grand Slam of Darts in november.