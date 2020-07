Michael van Gerwen kijkt reikhalzend uit naar de hervatting van het darts. De Brabantse nummer één van de wereld verwacht wel dat hij te maken krijgt met wat opstartproblemen op de PDC Summer Series in Milton Keynes.

"Ik geloof er niets van als iemand zegt dat hij meteen weer op de toppen van zijn kunnen gaat presteren. We zijn er lang uit geweest, dus dan is het allemaal weer even wennen. Ik weet van mezelf dat er nog wel wat werk aan de winkel is", aldus Van Gerwen in gesprek met NU.nl.

De Summer Series is een geïmproviseerd toernooi. Van woensdag tot en met zondag worden er vijf achtereenvolgende Players Championships gehouden in de Marshall Arena, waar de spelers zich kunnen afzonderen van de buitenwereld omdat pal naast de hal een hotel is gevestigd.

"Natuurlijk zou het fijn zijn geweest om af en toe een stukje te kunnen lopen of een restaurant te bezoeken, maar we mogen niet uit de bubbel. We zitten daarom met zijn allen op een kluitje. Dat is niet optimaal, maar het gevoel dat we weer mogen beginnen overheerst", vertelt Van Gerwen.

'Heb het spelen van wedstrijden echt gemist'

Van Gerwen besloot net zoals veel andere Nederlanders pas afgelopen weekend om mee te doen aan de Summer Series. Hij wilde niet twee weken verplicht in quarantaine, maar omdat die maatregel vanaf vrijdag wordt geschrapt in Groot-Brittannië, is dat ook niet langer nodig.

"Er zou eind juni duidelijkheid komen over die regel, maar dat werd steeds uitgesteld. Als ik wel in quarantaine had moeten gaan, dan had ik dus na de Summer Series nog een week in mijn hotel moeten blijven. Dan had ik me niet kunnen voorbereiden op de World Matchplay en die is toch een stukje belangrijker."

Van Gerwen moest het sinds maart vooral doen met trainingen. Hij liet de Home Tour, waarop spelers het met behulp van een webcam vanuit hun eigen huis tegen elkaar opnamen, aan zich voorbijgaan omdat hij niet kon voldoen aan de eis dat het stil zou zijn in de gooiruimte.

"Ik heb het spelen van echte wedstrijden echt gemist. Dat is wel lekker als je die bevestiging krijgt na al die jaren dat je al bezig bent. Het zou ook niet best zijn als het me geen reet meer zou interesseren. Toernooien winnen is het mooiste wat er is. Wat dat betreft is de honger misschien wel extra terug."