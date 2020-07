De World Matchplay wordt eind deze maand achter gesloten deuren gespeeld in Milton Keynes. Het prestigieuze toernooi kan door de coronacrisis niet worden gehouden in Blackpool.

Dartsbond PDC denkt na overleg met de Britse overheid, uitzendgerechtigde Sky Sports en andere belanghebbenden dat het niet verstandig is om de World Matchplay gewoon plaats te laten vinden in de Winter Gardens in Blackpool.

De Marshall Arena in Milton Keynes, dat locatie is van The Masters, voldoet wel aan alle eisen. Die hal bevindt zich in het stadion van MK Dons, waar verder ook een hotel is gevestigd waardoor de spelers zich tijdens het evenement niet hoeven te verplaatsen.

De World Matchplay, waaraan de top zestien van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts) en de top zestien van de Pro Tour Order of Merit meedoet, werd sinds de eerste editie in 1994 elk jaar afgewerkt in de Winter Gardens in Blackpool.

Darts volgende week hervat met Summer Series

De World Matchplay, ook wel het zomers WK genoemd, is volgens de oorspronkelijke datum van 18 tot en met 26 juli. Rob Cross is de titelverdediger. Michael van Gerwen (2015 en 2016) is de enige Nederlandse winnaar.

In de Marshall Arena in Milton Keynes wordt volgende week het darts hervat met de Summer Series. Daar worden van 8 tot en met 12 juli vijf achtereenvolgende Players Championships georganiseerd. Alle 128 Tour-kaarthouders maken hun opwachting.

Het darts ligt sinds maart stil vanwege de uitbraak van COVID-19. De Home Tour, die werd gewonnen door Nathan Aspinall, gold de afgelopen maanden als alternatief. Daarbij namen de spelers het vanuit hun eigen huis tegen elkaar op.