Michael van Gerwen doet zoals het er nu voorstaat volgende maand niet mee aan de PDC Summer Series. De Brabantse nummer één van de wereld ziet het niet zitten om twee weken in quarantaine te gaan voorafgaand aan de vijf Players Championships in Milton Keynes.

"Ik wil natuurlijk wel graag meedoen. Ik hoop dus dat er iets gedaan wordt aan de coronamaatregelen in Groot-Brittannië. Andere sporten kwamen al in aanmerking voor een vrijstelling wat betreft de zelfisolatie. Het is afwachten of dat ook kan gebeuren in onze sport", zegt Van Gerwen in gesprek met NU.nl.

De coronamaatregelen in Groot-Brittannië schrijven momenteel voor dat iedereen die afreist naar het Verenigd Koninkrijk eerst twee weken in quarantaine moet. Mocht dat over een maand nog zo zijn, dan moeten waarschijnlijk veel niet-Britse spelers verstek laten gaan op de Summer Series, die van 8 tot en met 12 juli op het programma staan.

"Het is voor mij geen doen om drie weken in Engeland te zitten voor vijf toernooien. Je moet dan al die tijd in het hotel blijven. Als ik drie weken lang hetzelfde voedsel eet, dan word ik een beetje gek. Ik sta er wel voor open om me een paar dagen van tevoren te melden en te laten testen. Dat boeit me niet zoveel", aldus Van Gerwen.

'Snak ernaar om weer te beginnen'

De Summer Series zijn het eerste echte evenement in het darts sinds de uitbraak van COVID-19 in maart. De afgelopen tijd werd wel de PDC Home Tour gehouden, waarbij de darters het vanuit hun eigen huis tegen elkaar opnamen. Van Gerwen was afwezig op dat digitale toernooi omdat hij niet kon voldoen aan de eis dat het stil moest zijn in de kamer.

"Ik snak ernaar om weer te beginnen. Ik heb het gemist. Ik heb heel mijn leven gereisd, dus dan is het heel erg wennen als je opeens thuis komt te zitten. Maar ik heb mooie dingen meegemaakt met de kinderen. Ik heb geleerd dat rust met geen miljoen euro te koop is", vertelt Van Gerwen.

"Ik heb soms wel moeite gehad om mezelf te motiveren tijdens de training, maar ik maak me daarover geen zorgen. Ik weet wat ik ervoor moet doen om weer op topniveau te komen, dat heb ik vaker laten zien na een vakantie. Maar dit duurde wel een beetje lang. Ik ga weer wat fanatieker trainen en dan ben ik er straks helemaal klaar voor."

Dartsbond PDC laat de Summer Series doorgaan als 90 procent van de 128 Tour-kaarthouders zijn opwachting kan maken. Mocht dat niet lukken, dan worden er op dezelfde data verschillende toernooien georganiseerd in het land waar de spelers wonen. Die tellen dan niet mee voor de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts).