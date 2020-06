Het darts wordt volgende maand hervat met de PDC Summer Series. Alle 128 Tourkaart-houders krijgen van 8 tot en met 12 juli de kans om mee te doen aan vijf achtereenvolgende Players Championships in Milton Keynes.

Er wordt zonder publiek gespeeld in de Marshall Arena, die ook wordt gebruikt voor The Masters. De hal bevindt zich in het stadion van voetbalclub MK Dons en er is een hotel, waardoor de spelers zich niet hoeven te verplaatsen.

De Players Championships tellen mee voor de Order of Merit (de wereldranglijst in het darts). Het prijzengeld bedraagt in totaal 75.000 Britse pond (zo'n 83.000 euro), net zoals dat het geval is bij een normale Players Championship.

Een mogelijk obstakel is wel dat de spelers buiten Groot-Brittannië zich moeten houden aan de quarantainemaatregelen. Dat betekent wellicht dat zij eerst twee weken in zelfisolatie moeten als zij aankomen in Engeland.

Eventueel op dezelfde data non-rankingtoernooien

De PDC heeft daar al rekening mee gehouden. De dartsbond organiseert op dezelfde data toernooien die niet meetellen voor de Order of Merit als blijkt dat het voor spelers buiten Groot-Brittannië onmogelijk is om af te reizen naar Engeland.

Het darts ligt al sinds maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De afgelopen tijd werd wel de PDC Home Tour gehouden, waarbij de darters het vanuit hun eigen huizen tegen elkaar opnamen. Nathan Aspinall won het digitale toernooi.

De World Matchplay gaat als eerstvolgende major ook sowieso door van 18 juli tot en met 26 juli. Dat evenement is elk jaar in Blackpool, maar de PDC verschuift dit mogelijk ook naar de Marshall Arena. Daarover valt op 4 juli een beslissing.