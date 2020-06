Jelle Klaasen is er vrijdagavond niet in geslaagd om de PDC Home Tour op zijn naam te schrijven. De Alphenaar won in de finaleronde geen enkele partij. Het digitale dartstoernooi werd gewonnen door Nathan Aspinall.

De 35-jarige Klaasen verloor in zijn openingswedstrijd van de zogenoemde Championship Group met 3-6 van Aspinall. Vervolgens moest hij zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton (2-6), waardoor hij geen kans meer maakte op de eindzege.

In zijn laatste partij van het toernooi kwam Klaasen ook niet tot winst tegen Gary Anderson: 3-6. 'The Cobra' was de enige Nederlander die erin slaagde de halve finales van de Home Tour te bereiken.

Aspinall boekte juist drie overwinningen en eindigde zo als eerste in de groep. De Engelsman versloeg na zijn zege op Klaasen ook Anderson (6-5) en Clayton (6-4).

Met de finaleronde komt er een einde aan de PDC Home Tour, die op 17 april van start ging. Na een eerste ronde van liefst 32 groepen en een tweede fase van acht groepen bleven acht darters over. Zij streden in twee poules om vier plaatsen in de Championship Group.

De PDC Home Tour werd bedacht als alternatief voor de darters tijdens de coronacrisis. Het seizoen ligt door de pandemie al sinds medio maart stil. Eind juli staat met de World Matchplay het eerste grote toernooi op het programma.