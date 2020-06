De World Matchplay zal eind juli het eerste grote dartstoernooi worden sinds het seizoen is onderbroken door de coronacrisis. De PDC bevestigde vrijdag dat het toernooi van 18 tot en met 26 juli door zal gaan.

Het is nog onbekend of er ook publiek aanwezig kan zijn in Blackpool. Daarover is de PDC op dit moment nog in gesprek met de Britse regering en andere betrokken. Als er geen toeschouwers welkom zijn in de Winter Gardens, wordt de World Matchplay op een andere locatie achter gesloten deuren afgewerkt. Daarover wordt op 4 juli een beslissing genomen.

"We hebben hard gewerkt met de locatie, onze uitzendpartners en andere partijen om een datum later in het jaar te vinden", vertelt PDC-directeur Matt Porter op de website van de dartsbond. "Maar zonder garanties over hoe en wanneer beperkingen kunnen worden opgeheven, hebben we de beslissing genomen om de oorspronkelijke data te behouden, zodat de World Matchplay een grote rol kan spelen in de terugkeer van onze sport."

Het dartsseizoen ligt sinds medio maart stil door de coronacrisis. Sindsdien werden alle toernooien afgelast. De World Matchplay is op dit moment niet het eerstvolgende toernooi dat op de PDC-kalender prijkt. Dat is een aantal vloertoernooien uit de Unicorn Challenge Tour in het weekend van 11 en 12 juli.

Tijdens de coronacrisis houden de darters zich bezig met de PDC Home Tour. Vrijdag staat de finaleronde van het digitale toernooi op het programma. Daarin neemt Jelle Klaasen het op tegen onder anderen Gary Anderson.

De World Matchplay is na het WK het belangrijkste dartstoernooi op de kalender. Vorig jaar veroverde Rob Cross de titel in Blackpool en strandde Michael van Gerwen al in de tweede ronde. De Brabander schreef het toernooi in 2015 en 2016 wel op zijn naam.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.