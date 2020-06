Jelle Klaasen heeft woensdagavond de finaleronde van de PDC Home Tour bereikt. De Nederlander verzekerde zich van een plek bij de eerste twee in een groep met Gary Anderson, Dave Chisnall en Mike de Decker.

De 35-jarige Klaasen begon de strijd om een plek bij de laatste vier van het digitale dartstoernooi met een ruime overwinning op Chisnall: 6-2. Hij rekende vervolgens ook af met de Belg De Decker door bij een 1-3-achterstand vijf legs op rij te pakken: 6-3.

Aangezien vervolgens ook Anderson zijn tweede zege van de avond veiligstelde door Chisnall te verslaan (6-3), is Klaasen zeker van een plek in de finaleronde. Hij speelt om 23.00 uur nog tegen Anderson, maar die wedstrijd is dus om des keizers baard.

De tweede fase van de Home Tour, een toernooi dat door de PDC bedacht is als alternatief tijdens de coronacrisis, begon onlangs met 32 darters (acht groepen van vier). Alleen de poulewinnaars bereikten de halve finales, die uit twee groepen van vier spelers bestaan.

De nummer één én de nummer twee van de twee groepen plaatsen zich voor de zogenoemde Championship Group. Donderdag strijden Rob Cross, Joe Cullen, Jonny Clayton en Nathan Aspinall voor de laatste twee tickets voor de finaleronde van vrijdag. Klaasen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit.

