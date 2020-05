Jelle Klaasen heeft zich dinsdag als eerste darter geplaatst voor de laatste acht van de Home Tour. De 35-jarige Nederlander rekende in de laatste en beslissende wedstrijd van groep 1 van de play-offs van het digitale toernooi ruim af met wereldkampioen Peter Wright.

Klaasen verloor in zijn eerste partij van de avond met 5-6 van de Spanjaard Cristo Reyes, waardoor hij voor een lastige opgave stond om groepswinnaar te worden. Door zeges op Ryan Murray (6-4) en Wright (6-1) wist de nummer 48 van de wereld toch nog als eerste te eindigen.

Wright (6-2 tegen Murray en 6-5 tegen Reyes) en Reyes (6-3 tegen Murray en dus 6-5 tegen Klaasen) boekten ook twee overwinningen, maar hadden een minder legsaldo dan Klaasen.Reyes was heel dicht bij drie zeges in drie duels, maar hij miste liefst zes matchdarts tegen Wright.

In de tweede fase van de Home Tour van de PDC zijn er acht groepen van vier. De poulewinnaars gaan door naar de halve finale, waarin er twee groepen van vier zullen zijn. De twee beste darters uit die twee poules plaatsen zich voor de finale op 5 juni.

Naast Klaasen hebben nog twee Nederlanders zich geplaatst voor de play-offs van de Home Tour. Geert Nentjes speelt vrijdag in groep 4 en Martijn Kleermaker komt zondag in actie in groep 6.