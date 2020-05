Michael van Gerwen doet volgende maand mee aan een bijzonder evenement. De PDC organiseert op 24 juni in Hannover voor de eerste keer in de geschiedenis van het darts een drive-in toernooi.

Van Gerwen neemt het op die dag op tegen Raymond van Barneveld, Max Hopp en Devon Petersen. Het is nog niet duidelijk in welk format er wordt gespeeld en of er prijzengeld op het spel staat.

Het evenement geldt als alternatief tijdens de coronacrisis en wordt gehouden op een groot plein. De toeschouwers kunnen vanuit hun auto de spelers in actie zien. Zij gooien op een podium met daarnaast een groot scherm.

Er kan ook voor 180 euro een VIP 180-ticket worden gekocht. Daarmee ben je onder meer verzekerd van een plekje op de eerste rij, kan je met de spelers op de foto die rondom de auto gaan staan en wordt de voorruit zelfs gelapt door een van de spelers.

Van Gerwen komt in Hannover wellicht voor het eerst in actie sinds de uitbraak van het coronavirus. Hij doet niet mee aan de PDC Home Tour omdat hij niet kan voldoen aan de eis dat het stil is in huis en hij het niet eens was met de opzet van het digitale toernooi.

Het 'echte' darts ligt al twee maanden stil en er wordt voorlopig ook niet gespeeld. Alle toernooien van volgende maand zijn al afgelast. De World Matchplay van halverwege juli staat nog wel op de kalender. De PDC neemt daar binnenkort een beslissing over.

