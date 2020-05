Dirk van Duijvenbode heeft zaterdag niet kunnen stunten tegen Gary Anderson bij de PDC Home Tour. De Nederlander verloor met 5-1 van de tweevoudig wereldkampioen.

De 27-jarige Van Duijvenbode kreeg in de openingsfase genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar slaagde er niet in om Anderson pijn te doen. De Katwijker was te slordig op zijn dubbels en zag de Schotse wereldtopper een ruime zege boeken.

Van Duijvenbode, die een week geleden ook al in actie kwam, lijkt door de nederlaag een plaats in de tweede fase van het toernooi nu al te kunnen vergeten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de volgende ronde. Van Duijvenbode komt later op zaterdag ook nog in actie tegen Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts.

Voor Anderson was het de eerste keer dat hij zijn opwachting maakte bij het toernooi, waar de darters in hun eigen huiskamer spelen. 'The Flying Scotsman' had eerder een te zwakke internetverbinding om mee te kunnen doen aan de Home Tour.

Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker zijn de enige Nederlanders die zich hebben geplaatst voor de volgende ronde. De eerste ronde duurt nog tot en met maandag, het toernooi eindigt op 5 juni.

