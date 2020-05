Mike van Duivenbode is er ook bij zijn tweede poging niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de PDC Home Tour. De Zuid-Hollander leed donderdag drie nederlagen op het digitale dartstoernooi.

De 21-jarige Van Duivenbode, de nummer 98 van de wereld, kwam er in zijn openingspartij niet aan te pas tegen Michael Smith. Hij moest met 0-5 zijn meerdere erkennen in 'Bully Boy', die vijfde staat op de PDC Order of Merit.

Tegen Andy Boulton kon 'The Pigeon' een stuk meer tegenstand bieden, maar ook in die wedstrijd trok hij aan het kortste eind: 4-5. Zijn slotpartij tegen Luke Humphries verloor hij met 3-5, waardoor hij als laatste in zijn groep eindigde.

Eerder in het toernooi greep Van Duivenbode ondanks een zege op Simon Whitlock nog naast de groepswinst. Die ging donderdag naar Humphries, die alle drie zijn partijen won. Naast zijn zege op Van Duivenbode verraste de nummer 34 van de wereld Smith met 5-3 en zette hij Boulton met 5-4 opzij.

Tot nu toe zijn er met Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker drie Nederlanders doorgedrongen tot de volgende ronde. Van de andere Nederlandse deelnemers krijgen behalve Van Duivenbode alleen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode een nieuwe kans om een ticket voor de tweede fase te bemachtigen.

De Home Tour geldt tijdens de coronacrisis als alternatief voor het 'echte' darts. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, met acht poules van vier spelers. De laatste vier spelers strijden op 5 juni om de titel.