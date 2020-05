Gary Anderson doet toch nog mee aan de PDC Home Tour. De Schotse wereldtopper moest zich vorige maand vlak voor de start van het digitale dartstoernooi afmelden wegens een te slechte internetverbinding bij hem thuis.

Anderson kreeg na het nieuws van alle kanten hulp aangeboden. Internetproviders hebben in zijn woning een verbeterde verbinding aangelegd, waardoor de router niet meer 15 meter van het trainingsbord af hoeft te staan.

"Ik was er klaar voor, maar toen we mijn wifi testten, was het gewoon niet betrouwbaar genoeg. Het verbaast me niet. Ik heb moeite om online rekeningen te betalen, het is echt frustrerend", zei Anderson halverwege april tegen The Sun.

Anderson was niet de enige die zich moest afmelden wegens een te slechte internetverbinding. Daryl Gurney kon om dezelfde reden niet in actie komen en hij maakt in tegenstelling tot Anderson niet alsnog zijn opwachting op de Home Tour.

Ook spelers voor de tweede keer aan de oche

Er verschijnen in de komende week ook spelers voor de tweede keer aan de oche op dit evenement. Dat geldt bijvoorbeeld voor Peter Wright en Gerwyn Price, die de eerste keer geen groepswinnaar werden, maar nu dus een nieuwe kans krijgen.

De Home Tour geldt tijdens de coronacrisis als alternatief voor het 'echte' darts. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase.

Het format van de tweede fase was lange tijd onbekend, maar de PDC heeft daar woensdag meer duidelijkheid over gegeven. Er komen ook in de tweede en derde fase groepen van vier, waarna de laatste vier spelers op 5 juni strijden om de titel.