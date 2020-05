Dirk van Duijvenbode is er zaterdagavond niet in geslaagd om zich voor de tweede fase van de PDC Home Tour te plaatsen. De Nederlander verloor twee van zijn drie wedstrijden op het digitale dartstoernooi en moest de groepswinst aan Daniel Larsson laten.

Van Duijvenbode begon nog goed aan de avond door de Duitser Martin Schindler met 5-1 opzij te zetten. Hij was in zijn tweede partij echter niet opgewassen tegen Larsson (5-2), ook al gooide de 27-jarige Katwijker een hoger gemiddelde.

Door het verslaan van Van Duijvenbode en een eerdere 5-2-overwinning op Kyle Anderson had Larsson aan een zege op Schindler genoeg om de groepswinst veilig te stellen. Daar slaagde de ervaren Zweed glansrijk in door de Duitser met 5-0 en een fraai gemiddelde van 100,2 te verslaan.

Van Duijvenbode, de nummer 77 op de wereldranglijst, sloot de groepsfase in mineur af door van Anderson te verliezen (3-5). Hij eindigde op legsaldo wel als tweede in poule 23, voor Schindler en hekkensluiter Anderson.

De 32-jarige Anderson gold op papier juist als de favoriet in de groep, maar hij was niet in staat om zich voor te bereiden op het toernooi. De Australiër testte eind maart positief op het coronavirus en zat de afgelopen weken in quarantaine.

Drie Nederlanders zeker van volgende ronde

De PDC heeft de Home Tour bedacht als alternatief voor de reguliere toernooien. Vanwege het coronavirus zijn de toernooien tot begin juni afgelast. De spelers nemen het nu in hun eigen woonkamer digitaal tegen elkaar op. Er zijn in totaal 32 poules met ieder vier darters en alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de tweede fase.

Op dit moment zijn drie Nederlanders zeker van de volgende ronde: Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker. Naast Van Duijvenbode slaagden Niels Zonneveld, Jan Dekker, Mike van Duivenbode, Maik Kuivenhoven, Vincent van der Meer, Jermaine Wattimena en Danny Noppert er niet in om hun groep te winnen.

De nu uitgeschakelde darters keren mogelijk nog wel terug in het toernooi, omdat niet alle 128 Tour-kaarthouders zich hebben aangemeld. De kans is aanwezig dat ze van de PDC een uitnodiging krijgen om binnenkort nog een keer in actie te komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.